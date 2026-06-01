Las empresas agroexportadoras liquidaron durante el mes de mayo U$S 2.677 millones de dólares, un 7% más que en abril de 2026 pero un 12% menos que en el mismo mes del año pasado, y acumularon los primeros cinco meses del año un ingreso total de U$S 10.343 millones de dólares, el 11,7% menos que el año pasado.
Los agroexportadores liquidaron casi U$S 2.700 millones en mayo
Las empresas liquidaron U$S 2.677 millones de dólares, un 7% más que en abril de 2026 pero un 12% menos que en el mismo mes del año pasado.
Así lo informaron este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), quienes representan casi la mitad de las exportaciones argentinas.
Las agroexportaciones argentinas generan aproximadamente el 61% de las exportaciones totales a más de 125 destinos y genera alrededor del 25% del Producto Bruto Interno. La gran mayoría de las ventas al exterior se despachan por los puertos del sur de la provincia de Santa Fe donde ingresan anualmente unos 2 millones de camiones provenientes de las provincias productoras..
Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, los puertos del Gran Rosario recuperaron durante 2025 el liderazgo mundial entre los principales nodos portuarios agroexportadores con embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, superando a la región portuaria de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.