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Vaca Muerta y la minería ya generan casi tantos dólares como el campo

Las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord y se acercaron al aporte realizado por el agro.

Las exportaciones energéticas superaron los U$S 8.500 millones.Las exportaciones energéticas superaron los U$S 8.500 millones.
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El crecimiento de Vaca Muerta y la minería permitieron que ambos sectores aportaran durante el primer cuatrimestre del año una cantidad de divisas similar a la generada por el complejo agroexportador, en una señal del cambio que comienza a mostrar la matriz exportadora argentina.

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Según datos difundidos por la consultora 1816 en base a datos del Banco Central (BCRA), las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord y se acercaron al aporte realizado por el agro, históricamente principal generador de dólares del país, en cifras que rondan los U$S 8.150 millones.

(260107) -- BUENOS AIRES, 7 enero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 7 de enero de 2026 de la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. El BCRA anunció el miércoles que concertó con seis bancos internacionales una nueva operación financiera CENTRAL BANK . (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (vf)Banco Central de la República Argentina (BCRA). Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Por qué ha crecido

El fenómeno está impulsado principalmente por el fuerte aumento de la producción en Vaca Muerta, que permitió incrementar las ventas externas de petróleo, y por el avance de proyectos mineros vinculados al litio, el cobre y otros minerales estratégicos.

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Los especialistas destacan que la combinación entre energía y minería se consolida como uno de los principales motores del ingreso de divisas para la economía argentina.

No obstante, el complejo agroindustrial continúa liderando las exportaciones nacionales y mantiene un peso determinante en la generación de dólares, especialmente a través de la soja, el maíz y otros productos derivados.

El Litoral en Vaca Muerta. Crédito: Fernando NicolaVaca Muerta. Crédito: Fernando Nicola

Analistas del sector consideran que la tendencia podría profundizarse en los próximos años a medida que entren en producción nuevos proyectos energéticos y mineros y se amplíe la infraestructura para exportar petróleo, gas y minerales.

En ese contexto, Vaca Muerta aparece como uno de los principales activos estratégicos del país y las proyecciones oficiales y privadas anticipan que su aporte de divisas continuará creciendo.

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