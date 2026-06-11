Propuesta formal

Licitación del Belgrano Cargas: Santa Fe presentó propuestas para garantizar obras e inversiones

La Provincia elevó a Nación una serie de planteos para la futura concesión del sistema ferroviario de cargas. Entre los puntos centrales figuran la finalización del Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, el fortalecimiento de la conexión con los puertos y nuevas inversiones logísticas.