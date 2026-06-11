El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentó formalmente ante la Secretaría de Transporte de la Nación una serie de propuestas técnico-estratégicas vinculadas al proceso de privatización, concesión y apertura operativa del sistema ferroviario nacional de cargas. La iniciativa fue elevada por el ministro Gustavo Puccini al secretario de Transporte, Mariano Plencovich.
Licitación del Belgrano Cargas: Santa Fe presentó propuestas para garantizar obras e inversiones
La Provincia elevó a Nación una serie de planteos para la futura concesión del sistema ferroviario de cargas. Entre los puntos centrales figuran la finalización del Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, el fortalecimiento de la conexión con los puertos y nuevas inversiones logísticas.
La presentación surge a partir del Decreto Nº 67/2025 y de la Resolución Nº 1049/2025, mediante los cuales el Poder Ejecutivo nacional dispuso la reconfiguración de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza en un plazo de 12 meses.
La Provincia fundamentó su planteo en la necesidad de fortalecer el transporte ferroviario de cargas en Argentina. Actualmente, de los cerca de 450 millones de toneladas que se movilizan anualmente en el país, apenas 18,8 millones se transportan por tren. El resto depende del transporte por ruta, una situación que incrementa los costos logísticos y reduce la competitividad.
En ese contexto, Santa Fe destacó su papel estratégico en el comercio exterior nacional. A través de su complejo portuario sobre el río Paraná se procesa y despacha el 80 % de los granos, aceites y subproductos exportados por Argentina, mientras que desde sus terminales sale el 28 % de las exportaciones totales del país.
Mesa de coordinación federal
Con el objetivo de garantizar transparencia, previsibilidad y una adecuada articulación institucional durante el proceso licitatorio, la Provincia propuso la creación de una mesa de trabajo integrada por la Secretaría de Transporte de la Nación, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) y el Gobierno de Santa Fe.
La propuesta apunta a evaluar alternativas técnicas, coordinar inversiones y avanzar de manera consensuada en la reorganización de la red ferroviaria nacional.
El Circunvalar Ferroviario, una obra prioritaria
Uno de los principales planteos realizados por Santa Fe refiere a la finalización del Circunvalar Ferroviario de la ciudad capital, una obra estratégica que conecta el norte de Santo Tomé, a través del ramal F1, con Laguna Paiva, mediante el ramal C, y que registra un avance cercano al 70 %.
La Provincia solicitó que la obra sea incorporada de manera explícita en los pliegos licitatorios como proyecto prioritario, con plazos definidos para su ejecución y una fecha límite de inicio. Además, propuso que los oferentes que asuman el compromiso de adelantar los trabajos reciban una valoración positiva durante el proceso de evaluación.
Más conectividad para la producción y los puertos
El documento también plantea la necesidad de impulsar el desarrollo de desvíos ferroviarios particulares que permitan mejorar la conectividad de cooperativas, acopios, terminales portuarias y establecimientos industriales. Para ello, se propone establecer mecanismos claros que faciliten la cesión o entrega de infraestructura ferroviaria en desuso, especialmente rieles, por parte de ADIF.
Asimismo, la Provincia solicitó analizar el impacto de la futura concesión sobre el sistema portuario santafesino, integrado por los puertos de Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de nuevas cargas vinculadas a sectores estratégicos como la minería, la agroindustria y las economías regionales, con el objetivo de incrementar el volumen transportado por ferrocarril, reducir costos logísticos y disminuir la circulación de camiones en las rutas.
Una estrategia para consolidar a Santa Fe como nodo logístico internacional
La propuesta se inscribe en la estrategia de desarrollo logístico impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que incluye la nueva concesión de la Hidrovía, el fortalecimiento de los puertos públicos provinciales, obras viales de acceso a terminales portuarias y la incorporación de nuevas modalidades de transporte de cargas, como los bitrenes.
En este esquema, el sistema ferroviario aparece como una herramienta clave para mejorar la competitividad exportadora y potenciar la integración de la provincia.
El objetivo es consolidar a Santa Fe, y especialmente al Gran Rosario, como uno de los principales nodos logísticos de América del Sur, fortaleciendo la conexión con nuevas cadenas de valor vinculadas a la producción de litio en el NOA y al desarrollo de la minería del cobre en la región cuyana.