La inflación de mayo en la Argentina fue del 2,1%, de acuerdo a los datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La inflación de mayo fue de 2,1% y llegó a 14,7% en el acumulado anual
El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al quinto mes del 2026.
Fue el quinto dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro anual acumula un total de 14,2% en el primer trimestre del año, superando lo contemplado en la Ley de Presupuesto (10,1%).
En el antecedente inmediato de este año, la inflación había alcanzado el 12,3% en el primer cuatrimestre, con el agregado institucional de la renuncia de Marco Lavagna por la suspensión de la nueva medición, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, ahora bajo la conducción de Pedro Lines.
Con esta cifra, el índice de precios vuelve a registrar un nuevo descenso, luego de la baja de abril (2,6%) tras el pico de tres puntos porcentuales en marzo (3,4%) y registrar subas durante diez meses consecutivos, desde el piso en mayo de 2025 (1,5%) que fue trepando a 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; 2,9% en enero y febrero y 3,4% en marzo de 2026.
En la comparación interanual, el IPC de mayo fue de XX, registrando un descenso. En mayo había sido del 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre, 31,4% en noviembre; 31,5% en diciembre; enero en 32,4%, febrero en 33,1%; marzo 32,6% y abril fue del 32,4%.
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