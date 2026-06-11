El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el Índice de Incertidumbre Económica correspondiente a mayo de 2026, que registró un valor de 55. “Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 55 vinculadas con incertidumbre”.
Incertidumbre económica: política y trabajo encabezan las preocupaciones de los argentinos
El índice es de 55; cinco puntos por encima de enero. Pobreza e Impuestos completan la grilla de temas frecuentes en la conversación pública. Cómo impacta este dato en la toma de decisiones.
El índice está por encima del valor de enero de este año, que fue de 50, pero es inferior al mismo mes de 2024, en el arranque de la actual gestión.
¿Qué información se desprende de este análisis? El índice describe las opiniones económicas transmitidas por usuarios argentinos. “Es un aspecto clave que impacta sobre las decisiones de consumo de las familias, la inversión por parte de empresas y las condiciones en los mercados financieros”.
De esta manera, “un aumento de la incertidumbre desacelera el crecimiento económico y tiende a aumentar la desocupación”. Además, “afecta especialmente las inversiones de largo plazo, como aquellas de infraestructura y de internacionalización de empresas locales”.
¿Qué preocupaciones explican la incertidumbre económica?
Evolución de los principales temas de discusión en canales locales como porcentaje del total de comentarios con incertidumbre.
“Al incrementar el riesgo, el incremento de la incertidumbre aumenta el costo financiero a todas las instituciones frenando su expansión”, aporta.
La medición, dirigida por J. Daniel Aromí, registra las opiniones económicas transmitidas por comentarios en canales argentinos de la plataforma YouTube. “Análisis previos demuestran que esta metodología brinda información valiosa sobre el estado de la economía”.
En perspectiva
Volviendo a los últimos resultados, en el mes de mayo el índice se ubicó en 55, es decir que por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 55 vinculadas con incertidumbre. Este dato “muestra los progresos recientes y, al mismo tiempo, las dificultades para dejar atrás el largo período de resultados adversos y alta incertidumbre”.
El valor más reciente del índice se encuentra 3 puntos por debajo del promedio de la presidencia de Javier Milei y 5 por debajo del valor promedio observado durante la presidencia de Alberto Fernández.
“Sin embargo, los 55 puntos de mayo de 2026 son sensiblemente superiores a los valores promedio observados en la presidencia de Mauricio Macri (46 puntos) y en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (36 puntos)”.
En este punto, se advierte que “estas comparaciones no corresponden a períodos de bonanza. Durante estos años, la economía argentina ya se encontraba enfrentando variadas dificultades asociadas a la falta de crecimiento sostenido”.
Qué nos sucede
En cuanto a las preocupaciones que explican la incertidumbre económica, la Política aparece como el tema más frecuente (30%), en una proporción similar a la que se observó durante el período de elecciones legislativas de segunda mitad del año pasado.
La categoría Trabajo alcanzó 22% en mayo, marcando un nuevo aumento consistente con el desplazamiento observado en los recientes meses.
La categoría Inestabilidad económica decrece y se ubica en 21%, “demostrando el fuerte cambio en la composición de la incertidumbre. Este nuevo descenso aleja aún más a esta categoría del pico de 32% observado en enero 2024, al inicio de la presidencia de Javier Milei”.
Pobreza, con alrededor del 20 % y la categoría Impuestos que no llega al 10 %, completan los conceptos medidos por el organismo.
La evolución
El índice “brinda una representación inquietante de la trayectoria de la economía durante los últimos años. El valor del índice en el año 2011 fue 28,8. Es decir, de cada 10000 palabras, 28,8 estuvieron asociadas a incertidumbre”.
Índice de Incertidumbre Económica UCA
Frecuencia de palabras relacionadas con "incertidumbre" por cada 10.000 palabras en discursos económicos.
Luego de transitar una trayectoria con tendencia ascendente, “en el año 2021, el valor del indicador fue 45,9. Es decir, se produjo un aumento de un 59,6%”.
Entre el año 2011 y el año 2018, el índice muestra evidentes oscilaciones. “Este patrón está asociado a la ‘maldición de los años pares’. Esta es la manera en que se denominó al patrón de años eleccionarios (impares) relativamente benévolo seguidos por años pares en los que se experimentaba un empeoramiento en las condiciones económicas.
Habrá que seguir de cerca este indicador para saber qué sucede en 2027, año full electoral.