Hablar de elecciones a más de un año parece lejano. Parece, porque para algunos sectores de la política el tiempo es oro. Rearmarse, buscar nuevas figuras y redimir piezas históricas supone para los espacios no gobernantes tener como 2027 un horizonte alentador.
Falta para el 2027 pero las fichas empiezan a mostrarse
Mientras el gobierno sostiene su rumbo económico e intenta ganar en el plano parlamentario, aliados y oposición buscan su lugar en un tablero de ajedrez que todavía no está sobre la mesa.
El tablero de ajedrez todavía no está sobre la mesa, pero algunas piezas empiezan a moverse. A mostrarse, a volver a la agenda de la cosa pública. Recorridos, visitas, sacarle el jugo a exposiciones del agro. Las benditas redes sociales. Lo análogo y lo digital son espacios que confluyen y definen a un candidato.
"El territorio" suelen repetir algunos dirigentes, al tiempo que las nuevas camadas prefieren dar la “lucha cultural”, en lo que antes era Twitter y Elon Musk se encargó de convertir en X. La lógica es la misma, un tema, una foto o un video y a volar. Comentarios, repliques, contestaciones. Así se construye por estos días un discurso.
La lejanía en realidad es entre los interés políticos en juego y lo que pasa en la diaria de una sociedad que anhela dejar de hablar de inflación, inseguridad, pobreza y un listado bastante más largo de problemáticas endémicas.
En este contexto, en clave electoral el gobierno que encabeza Javier Milei apuesta a discutir una reforma política que apuntale la Boleta Única, reafirme la Ficha Limpia y, sobre todo, quite del camino las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).
Con la excusa del ahorro económico, la gestión libertaria no quiere competidores por dentro del LLA y busca confrontar con el pasado kirchnerista y las expresiones cercanas. Por ello, la contienda parlamentaria es clave para los intereses oficialistas mientras intenta sortear los embates de las supuestas internas develadas en las últimas semanas.
Volvió Macri
El expresidente Mauricio Macri es una de las piezas del ajedrez aún no armado que se mostró en estos últimos días. Y con fuerza. El líder del PRO desembarcó en la Santa Fe de Maximiliano Pullaro y recorrió obras, caminó junto al propio gobernador santafesino y dirigentes locales. También habló para la militancia “amarilla”.
"Nosotros no somos un paso atrás. Nosotros somos el próximo paso y estamos seguros de tener muchos más. La sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdonan nunca", destacó Macri en un acto partidario luego.
Antes, el expresidente elogió la gestión de Pullaro, por las obras en marcha, el rumbo productivo y algunas medidas puntuales como la Asistencia Perfecta para docentes. Rodeados de dirigentes como Gisela Scaglia y el intendente capitalino Juan Pablo Poletti, entre otros, Macri se mostró activo de cara a lo que se viene.
En la búsqueda
En la vereda de enfrente, el peronismo transita estos meses en el rol de oposición por oposición misma al gobierno libertario y la búsqueda (incansable) de una figura que pueda agrupar las distintas vertientes.
La danza de nombres lo tiene a Kicillof como referente por el lugar que ocupa en el mapa nacional, nada menos que gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde el caudal de votos pesa y mucho. También aparecen algunos nombres que formaron parte de la gestión de Alberto Fernández pero nada concreto.
El surgimiento de un dirigente que pueda convencer a los distintos espacios que en la actualidad hacen al peronismo parece hoy por hoy, difícil. Con Cristina Kirchner presa en su domicilio, no emergen figuras que convoquen a las masas, que interpelen a los libertarios y le jueguen de igual a igual, se si lo mira en tono mundialista.
Kicillof, Moreno, Massa, Katopodis, el propio Máximo Kirchner, el pastor Gebel, la lista sigue pero sin certezas.
Santa Fe, en introspectiva
Lo propio ocurre en la provincia de Santa Fe. Las tres fuerzas que dirimen la agenda política, transcurren estas semanas con itinerarios bastante diferentes.
El frente Unidos atraviesa la segunda etapa del mandato del gobierno de Pullaro con importantes obras en marcha y la idea de mostrar la gestión provincial como modelo para el país. En simultáneo, se avanzó en la presentación de un paquete de leyes vinculadas a la seguridad, algo que se prevé será tópico de álgidos debates.
Mientras, el PJ no logra encontrarse. Así lo cuenta semanalmente El Litoral con sendos artículos que dan cuenta de idas y vueltas con respecto a una reunión de unidad. En la “bota”, el justicialismo con al menos cuatro espacios internos no coincide de momento.
Con los resabios de la derrota electoral en manos de Unidos en 2023, las vertientes peronistas se encolumnan en dirigentes como Omar Perotti, Marcelo Lewandowski, Eduardo Tognoli y Leandro Busatto. La conducción del partido, en manos de Guillermo Cornaglia lanzó la convocatoria "El futuro se construye en unidad" pero no logró adeptos y debió ser suspendida “hasta nuevo aviso”.
En este plano provincial, también incierto, salen a la cancha figuras como Giuliano que busca un lugar en ese liderazgo peronista desde el Frente Renovador. El ex ministro de Transporte pasó por la muestra Agroactiva y habló de bajar retenciones como política de Estado.
Por su parte, los libertarios aún no definieron una conducción en el territorio santafesino. Romina Diez y Nicolás Mayoraz guían a las bases desde el Congreso de la Nación, pero no hay a la vista un nombre con intenciones de pelear la gobernación.
Las fichas se mueven, en el tablero nacional y en el provincial. Tablero que todavía no está sobre la mesa pero sí a la espera.