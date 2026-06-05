"La competencia sana, como se demostró durante nuestro gobierno hace licitaciones transparentes. Los mismos constructores que estaban en los "cuadernos" terminan construyendo 30 40% más barato en tiempo y forma, con lo cual depende de la conducción política que se termine con la corrupción en Argentina". La frase la pronunció Mauricio Macri en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo donde llegó junto al gobernador Maximiliano Pullaro y a la diputada nacional, Gisela Scaglia, entre otros.
Macri defendió el rumbo de las gestiones de Santa Fe y de Nación
El ex presidente comenzó su actividad en esta capital visitando las obras que realiza la provincia para los Odesur. La recorrida la hizo con Pullaro y Scaglia entre otros.
El ex presidente mantuvo un breve intercambio con los periodistas que le preguntaron cómo venía a Santa Fe. "He visto un programa con récord de obras, una provincia que es líder en exportaciones y con mejor infraestructura, los santafesinos van a hacer muchas más cosas".
Acotó que "las cosas suceden cuando la gente se puede comunicar con un camino, con una ruta, con una autopista, sacando el agua donde sobra y llevándola donde falta. Son esas obras que está haciendo ahora el gobernador y creo que está aprovechando este momento que la provincia tiene recursos e invirtiéndolos, no gastándolos. Es muy diferente invertir que gastar, porque lo que vos invertís te genera un futuro".
Luego destacó lo que hizo la gestión de Pullaro con el presentismo en educación que lo definió como "muy importante".
Valoró lo que está haciendo, tratando de administrar el recurso público con austeridad, bajar los impuestos. "La Argentina necesita bajar mucho más los impuestos para que haya mucho crecimiento, haya más empleo, más oportunidades y este cambio de modelo nos lleve al lugar que tuvimos en alguna época, varias décadas atrás en el mundo y que lo perdimos".
También destacó la reforma constitucional santafesina y dijo que la posibilidad de una reelección es buena.
Por otra parte, el ex presidente sobre la Argentina dijo que "no es fácil, no es fácil producir un cambio tan profundo como el que necesita la Argentina para curarse del populismo. Y que el populismo no vuelva a destruir el avance del cambio como lo hizo entre el 19 y el 23 y esto conlleva un esfuerzo grande. Nosotros sabemos lo que fue, por eso como partido estamos apoyando leyes difíciles que le permitan seguir llevando los cambios. Hay que estar cerca a la gente, hay que tener un comportamiento ejemplar porque si no, aquel que está haciendo el esfuerzo, no tolera que no haya un comportamiento ejemplar. Pero creo que estamos en el rumbo correctos, hay mucha mejora posible en la implementación, pero el rumbo es el correcto", marcó antes de subir al auto para dirigirse a una reunión en Casa de Gobierno.