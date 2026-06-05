Entrevista con Fernando de Andreis

El PRO con la mirada en Santa Fe y la propuesta de “ir hacia adelante”

El ex funcionario macrista y actual diputado nacional habló de la necesidad de recuperar un electorado que hoy se disputa con La Libertad Avanza y de “sostener el rumbo”, reivindicando las diferencias con el gobierno de Javier Milei. Una alianza “cómoda” en el Frente Unidos y la estrategia de poner candidatos independientes en las intendencias.