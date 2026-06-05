El diputado nacional Fernando de Andreis, ex secretario General de la presidencia de Mauricio Macri y miembro de la conducción del PRO a nivel nacional, reivindicó la necesidad de construir una propuesta electoral que ponga en palabras “lo que falta” para que se vean “los frutos del cambio”.
El PRO con la mirada en Santa Fe y la propuesta de “ir hacia adelante”
El ex funcionario macrista y actual diputado nacional habló de la necesidad de recuperar un electorado que hoy se disputa con La Libertad Avanza y de “sostener el rumbo”, reivindicando las diferencias con el gobierno de Javier Milei. Una alianza “cómoda” en el Frente Unidos y la estrategia de poner candidatos independientes en las intendencias.
En diálogo con El Litoral en ocasión de su visita a Santa Fe acompañando al ex presidente de la Nación, reveló que, aún sin nombres para ninguna candidatura (ni descartar la del propio Macri para la primera magistratura), la estrategia del partido será elegir a unos 150 candidatos “independientes” para los municipios de las principales ciudades del país.
- Esta visita a Santa Fe acompañando al ex presidente Mauricio Macri forma parte de una suerte de gira nacional ¿con qué objetivo exactamente?
- Es un encuentro de la dirigencia del PRO de la Región Centro, con gente de Santa Fe, pero también de Entre Ríos, La Pampa, Córdoba. Es en el marco de lo que llamamos “Próximo paso”, que también hicimos en Buenos Aires, Chaco, Corrientes, en el conurbano, en Cuyo. Y con mucho entusiasmo.
- El lema de la gira es bastante sugestivo y da pie a muchas especulaciones. Así que tengo que preguntar cuál es el “próximo paso”.
- Me gusta mucho la pregunta, porque el próximo paso no es un dirigente, no es un partido político.
El próximo paso para nosotros es el argentino que viene acompañando y votando el cambio con mucho esfuerzo, sabiendo nosotros que está en una situación complicada, que está difícil llegar a fin de mes, que hay una enorme preocupación por el empleo y que todavía no ve los frutos de ese cambio. Y también empezar a ponerle palabras a lo que falta.
- También es en alguna medida reconstruir la base electoral, que seguramente se vio afectada en los últimos años…
- Bueno, sí. Nosotros venimos desde un par de años largos ya de eso, que te diría además incluye el 2023, cuando la interna fue muy dañina. Y con la irrupción de (Javier) Milei, nosotros entendimos que claramente los argentinos lo habían elegido a él para llevar adelante una agenda que nosotros venimos planteando hace más de 20 años.
De otras formas, obviamente. Pero que nuestro electorado, fruto de las peleas internas y alguna incapacidad para poder representar el cambio, y mucho mérito del propio Milei, lo eligió a él.
Estos últimos dos años fueron complejos. Se tomó una decisión histórica, donde pusimos por delante lo que creíamos que era correcto por sobre lo que por ahí nos convenía políticamente. Entonces se decidió un acompañamiento muy fuerte y sostenimiento del gobierno nacional.
El año pasado fuimos a un esquema de distintas alianzas en en las provincias, que terminó de depurar el partido. Por eso también este año nos dio la oportunidad de relanzamiento, de renovación en la que estamos.
- Después de ese acompañamiento muy firme, y en el actual escenario, ¿podría hablarse de “desencanto”?
- No, creo que nos sentimos más cómodos hablando de lo que falta. Porque también un acuerdo interno que hicimos en el encuentro de Parque Norte es que lo primero es que hay que mirar sí o sí para adelante. Tenemos que salir de la discusión de lo que hicimos, incluso de lo que hicimos bien. La gente no nos va a volver a votar por lo que hayamos hecho, sino eventualmente por lo que creen que podamos hacer.
Y si bien estamos orgullosos de los 20 años que tenemos como partido, tenemos que recuperar el vínculo con el electorado, la representación de la idea de un futuro mejor, de algo aspiracional, disruptivo, moderno. Y entonces es imperioso mirar para adelante.
Lo otro muy importante también es que acordamos que no podemos permitir que la Argentina retroceda, no podemos ser funcionales a kirchnerismo. La experiencia del 2019-23 fue muy traumática para todos los argentinos. Hay que aprender de eso.
Por eso te digo que me siento más cómodo hablando de lo que falta. Más allá de que, por supuesto, hay un montón de cosas que no compartimos. Obviamente no somos lo mismo. Y la complejidad enorme que tenemos es que, no siendo lo mismo, tenemos una agenda similar. Creemos que la Argentina tiene que sostener este rumbo.
Nuestras diferencias pasan más por la institucionalidad, por el respeto a la libertad de expresión, por las formas, por la capacidad de ejecución y de la gestión de las distintas áreas.
En eso estamos, y en hablar mucho de lo que falta. Porque sabemos que cuando el PRO no llena ese vacío, lo llena el populismo. Y cuando eso sucede es muy peligroso, porque el populismo engañó a la Argentina durante décadas, haciéndole creer que el Estado te resolvía todo, no importaba el mérito, no importa gestionar bien.
Todo eso llevó a que en el 2023 la Argentina estuvo a punto de estallar en una hiperinflación y quedó con más del 50% de los argentinos bajo la línea roja.
- ¿Cómo ves la situación en Santa Fe, un lugar donde el PRO ha tenido mucho predicamento; incluso en las últimas elecciones?
- Sí, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, el interior de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires.
- ¿Ustedes entienden que esa base se mantiene o hasta qué punto fue licuada por el influjo de La Libertad Avanza?
- Bueno, ahí es donde nosotros compartimos hemos electorado. Y claro, la figura de Milei está firme. Pero es donde históricamente nos ha ido bien; el corredor productivo de la Argentina. Aquí en Santa Fe a Gisela (Scaglia) la veo muy bien, y estamos muy cómodos en la alianza con el gobernador (Maximiliano) Pullaro. Hoy vamos a tener algunas actividades compartidas con él.
Pero te diría el foco hoy está puesto a nivel nacional, lo que también involucra a Santa Fe, con la intención de poner y definir 150 candidatos independientes en las 150 ciudades más importantes de la Argentina. Así que en Santa Fe capital, Rosario, Venado, Rafaela y en alguna otra ciudad de la provincia, la idea es presentar cantidad candidatos independientes.