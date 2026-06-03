El próximo viernes

Con el 2027 en la mira, Mauricio Macri desembarca en la ciudad de Santa Fe

Se prevé un encuentro con jóvenes de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y de esta provincia. También, un cónclave de mujeres del PRO. Uno de los oradores será el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Aún sin confirmación sobre un contacto con Maximiliano Pullaro.