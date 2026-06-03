En el marco de su gira con la que recorre el país bajo el lema "Próximo Paso", Mauricio Macri llegará el viernes a esta capital. Según confirmó a El Litoral la diputada del PRO, Ximena Sola, el ex presidente de la Nación arribará en horas de la tarde y participará de actividades junto a jóvenes, mujeres y dirigentes de Santa Fe y de otras provincias.
Con el 2027 en la mira, Mauricio Macri desembarca en la ciudad de Santa Fe
Se prevé un encuentro con jóvenes de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y de esta provincia. También, un cónclave de mujeres del PRO. Uno de los oradores será el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Aún sin confirmación sobre un contacto con Maximiliano Pullaro.
"Esta gira del ex presidente por diferentes ciudades tiene que ver con la idea a nivel nacional de fortalecer nuestro partido de cara a 2027", expresó. La legisladora aludió así al proceso electoral que se avecina y a la intención de Macri de ser protagonista del armado, aunque no se confirme por ahora una eventual nueva candidatura presidencial.
Según Sola, la agenda del viernes comenzará a alrededor de las 16. En primera instancia, se prevé un encuentro de jóvenes que representarán a las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.
La visita se producirá en un contexto convulsionado a nivel nacional, a partir de que una referente histórica del PRO pero que se pasó a las huestes de La Libertad Avanza, ahora también se muestra distanciada del gobierno de Javier Milei. Se trata de Patricia Bullrich, quien en las últimas horas ofreció al presidente su renuncia como titular de la bancada oficialista en el Senado.
Más agenda
La jornada también incluirá un encuentro con mujeres. Para ese segmento de la agenda, se reserva la exposición de Carolina Varone, Secretaria Nacional de Mujeres del PRO.
Otro de los invitados como oradores es el secretario general del partido, Fernando De Andréis. El dirigente se había desempeñado durante la gestión de Macri como secretario general de la Presidencia.
Y tiempo atrás, protagonizó una ruidosa declaración, cuando en el marco de las disputas internas de su partido, habló del "murmullo socialista" que resonaba en el PRO. Fue a propósito de la polémica suscitada, cuando un sector de dicha fuerza decidió cerrar una alianza electoral con La Libertad Avanza.
Concluido el encuentro de jóvenes y mujeres, se prevé el inicio de paneles. Asistirán referentes de la Fundación Pensar y uno de los oradores será el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Tras ello, se escuchará el mensaje final de Macri y se procederá al cierre de la actividad. Durante la jornada, no se descarta una foto compartida de Macri junto a los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley. Sería en el Puente Carretero como escenario.
¿Paraná?
Como se dijo, Frigerio participará del periplo y hasta será uno de los panelistas. Sin embargo, según pudo saber El Litoral, el mandatario entrerriano prefirió evitar que el cónclave se realizara en la capital de su provincia. Ésa era una de las opciones que se barajaban, a la par de esta ciudad.
No obstante, a partir de su cercanía con la actual gestión nacional, Frigerio eligió evitar ser el anfitrión y una foto que podría generarla cierta incomodidad en su vínculo con la Casa Rosada.
Ximena Sola celebró la posibilidad de que la actividad del viernes se realizara en Santa Fe, y adelantó que dirigentes del sur provincial, promoverán que el ex presidente pueda visitar también la ciudad de Rosario "después del Mundial".
¿Pullaro?
Por otro lado, no ha podido confirmarse aún un encuentro entre Macri y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Como publicara este medio, la propia vocera Virginia Coudannes admitió la posibilidad de un encuentro – "nuestro gobernador es un hombre de diálogo", dijo, en alusión al mandatario-.
Sin embargo, la eventual visita presidencial también el viernes en el marco de la realización de Agroactiva, mantiene en suspenso el posible cónclave entre Macri y el gobernador.