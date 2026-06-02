Interna oficialista

Bullrich habría presentado su renuncia por el desacuerdo de Milei en el pliego de una jueza

La senadora no compartió en su publicación de X este lunes los detalles del diálogo que tuvo con el presidente. Según medios nacionales, se trataría de una propuesta de dimisión a la jefatura de la bancada libertaria en la Cámara Alta.