La senadora nacional Patricia Bullrich, miembro del círculo de poder oficialista, le habría presentado la renuncia al presidente de la Nación, Javier Milei.
Bullrich habría presentado su renuncia por el desacuerdo de Milei en el pliego de una jueza
La senadora no compartió en su publicación de X este lunes los detalles del diálogo que tuvo con el presidente. Según medios nacionales, se trataría de una propuesta de dimisión a la jefatura de la bancada libertaria en la Cámara Alta.
El hecho se desencadenaría por el desacuerdo de la legisladora con la decisión de la presidencia de intentar vetar el pliego ya enviado y tratado en el Senado para el cargo de jueza federal de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
Según una información publicada por La Nación, Bullrich le habría propuesto a Milei la renuncia a la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.
Qué había publicado Bullrich
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Patricia en X este lunes.
“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, agrega el mensaje.
“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden”, sigue la publicación.
“Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, agregaba el texto.
En base al mismo medio citado, y casi en los mismos términos del posteo, “Pato” les contó a los legisladores que iba a votar en contra del retiro del pliego de Michelli y que ya había hablado del tema con el Presidente.