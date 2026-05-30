La ciudad de Santa Fe es uno de los próximos destinos elegidos por el ex presidente Mauricio Macri en el marco de un relanzamiento a nivel nacional del PRO (Propuesta Republicana).
Macri estará en Santa Fe mientras comienza un tímido lanzamiento de candidatura
El ex presidente visitará la capital santafesina y la entrerriana, Paraná. Se trata de la convocatoria “Próximo paso”, en el marco del relanzamiento del PRO.
Será el próximo viernes 5 de junio a las 18:30 horas en uno de los salones del Puerto de la capital santafesina. Durante la misma jornada estará en Paraná, Entre Ríos.
Este arribo del también ex jefe de Gobierno porteño y primo del actual, Jorge Macri, dentro de la gira federal "Próximo paso", se suma a las recorridas iniciadas desde marzo en la propia Ciudad de Buenos Aires, la provincia bonaerense, Corrientes, Chaco y Mendoza.
Macri, durante este periodo de sólo fundador y presidente de su partido sin cargos, se ha acercado y alejado a la figura del actual mandatario argentino, Javier Milei, atravesando actualmente un periodo de mayor disentimiento.
Una posible candidatura
A pesar de la derrota electoral de 2019 ante Alberto Fernández, la figura de Mauricio Macri siempre oscila la candidatura máxima y ante la creciente polarización discursiva planteada por el oficialismo y la mayor fuerza opositora, se plantea como la famosa “tercera vía”.
Uno de los primeros signos de disentimiento concretos con La Libertad Avanza fue aquella brevísima reunión en Olivos de noviembre pasado que finalizó con un Macri enajenado ante la posibilidad, luego concretada, de correr a Guillermo Francos de la jefatura de gabinete y ubicar al ahora observado Manuel Adorni. “En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, había escrito.
Dentro de las declaraciones más recientes se encuentra la brindada en el foro de la Universidad Austral, donde comentó que Milei se percibe a sí mismo "como un profeta" y que cuenta con una forma de liderar "absolutamente emocional".
El inicio de esta gira coincide con un mayor agrietamiento dentro del círculo rojo de La Libertada Avanza de quien fue su candidata en 2023, Patricia Bullrich. La senadora no ha sido excluida de la Mesa Política, pero si ha presionado al propio presidente por el caso Adorni.
Con este terreno, el presidente argentino entre 2015 y 2019 no ha comentado públicamente que pretende ser candidato en 2027, como si lo ha hecho Milei o incluso como deja a entrever Axel Kicillof, quien ya no podrá presentarse por Buenos Aires, pero deja una serie de indicios de que sí.
La actividad con legisladores
Sus legisladores siguen siendo de relevancia para mover la balanza del Congreso y lo ha hecho saber en reiteradas ocasiones, sosteniendo cierto pragmatismo al acompañar a La Libertad Avanza en ambas cámaras.
Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO en Diputados y que “coqueteó” con obtener una mayor jerarquía en este gobierno, ha defendido en las últimas semanas una posible candidatura de Macri y recientemente le respondió a Milei en declaraciones a TN.
“Tengo mucha admiración por el esfuerzo que hacen el Presidente y el Gobierno, pero estoy seguro del rol del PRO, que es el que venimos desempeñando, sin egoísmo, actuando por convicción, acá no hay plan canje”, indicó Ritondo y agregó que en el PRO “hablamos del próximo paso” en relación a que “el esfuerzo tiene que empezar a dar resultado en el bienestar del día a día”.
Sobre la acción concreta de Macri, el pasado jueves se mostró con legisladores provinciales del partido de forma conjunta. Dentro de la extensa lista de cada provincia y con algunos que son parte de LLA, de Santa Fe estuvieron Astrid Hummel, María Fernanda Castellani y Ximena Solá.