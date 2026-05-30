El lunes, con el comienzo del sexto mes del año, Federico Angelini se sumará oficialmente al gabinete de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe que encabeza Pablo Cococcioni y este viernes, en Rosario, participó de la reunión semanal de seguimiento de la política del área que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro.
Angelini ya el lunes en funciones en el ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe
El rosarino, dirigente del PRO, participó de la reunión semanal de seguimiento del tema seguridad. El lunes había recibido en Rosario a la ministra nacional Monteoliva.
El dirigente rosarino será secretario de Gestión Institucional, cargo que desempeñó desde diciembre de 2023 la hoy vocera del gobierno, Virginia Coudannes.
"Una nueva reunión semanal para seguir bien de cerca la operatividad policial en cada rincón de la provincia. Hoy le dimos la bienvenida formal a @fangelini , que se suma al equipo del @MinSegSF", informó el gobernador Maximiliano Pullaro en su cuenta oficial de X donde posteo la foto de la reunión.
"Fede ya venía trabajando en la coordinación con las fuerzas federales dentro del Plan de Seguridad, y ahora se integra a nuestro equipo para seguir sumando y trabajando por el orden, el control y la seguridad de todos los santafesinos", agregó el gobernador en la red y utilizando la relación de cercanía que tuvieron cuando el rosarino fue diputado provincial y presidente del PRO santafesino.
Angelini se fue la semana pasada del cargo que desempeñaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación donde había sido convocado por la ex ministra Patricia Bullrich. Es más, siguió en sus funciones con la actual ministra, Alejandra Monteoliva a quien recibió el lunes último -pese al feriado- en la ciudad de Rosario.
Monteoliva realizó ese lunes una visita sorpresa a la ciudad de Rosario, donde encabezó una reunión de trabajo en el Móvil 2 de Gendarmería Nacional. Del encuentro participaron también los jefes de las cuatro fuerzas federales que integran el Plan Bandera en Rosario: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Durante la reunión, el eje central fue la ratificación del compromiso del Gobierno Nacional con la continuidad y fortalecimiento del Plan Bandera, una política clave para sostener la presencia territorial, enfrentar a las organizaciones criminales y seguir consolidando la baja de la violencia lesiva en Rosario.
Asimismo, la ministra destacó el compromiso y la tarea diaria de las fuerzas federales, renovando el pedido de redoblar esfuerzos en la misión de garantizar la seguridad de todos los rosarinos.
Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el reconocimiento al funcionario saliente Angelini, por su rol en la coordinación y articulación del Plan Bandera, especialmente en el trabajo conjunto entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, el Gobierno de Santa Fe, la Justicia provincial y federal, y el Gobierno Nacional.
Tanto la ministra Monteoliva como los representantes de las distintas fuerzas federales destacaron el trabajo de Angelini en la importancia de la coordinación institucional, la presencia territorial y el trabajo conjunto como pilares fundamentales para sostener los avances logrados en materia de seguridad en Rosario y profundizar la lucha contra las organizaciones criminales que generan violencia en la ciudad y la región. En esa misma línea de continuidad y fortalecimiento del trabajo articulado que se viene desarrollando, se informó que su reemplazo será Martín Culatto, quien ya formaba parte del Ministerio de Seguridad Nacional en el área de operaciones.
Más allá de su cargo en Justicia y Seguridad, Angelini mantiene sus aspiraciones de ser intendente de Rosario y fue una de las razones por las cuales decidió regresar a la provincia de Santa Fe.
Macri
Dirigentes del PRO santafesino trabajan en la definición de la agenda del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri el próximo viernes en esta capital.
La visita de Macri a esta capital congregará a dirigentes del PRO de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa y será su última aparición política antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial de fútbol.
La actividad central será un acto con dirigentes de las cuatro provincias en un local del puerto santafesino donde compartiría el escenario con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio quien fuera ministro del Interior en su presidencia.
Entre las reuniones que tendrá Macri en Santa Fe está el encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro que coordina la diputada Gisela Scaglia, y otro con el intendente Juan Pablo Poletti que motoriza el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Mastropaolo.