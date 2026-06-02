El gobernador Maximiliano Pullaro participará este miércoles de la presentación del stand de la provincia en Agroactiva y del acto de apertura de la muestra previsto para el jueves. Así lo aseveró la vocera oficial Virginia Coudannes en la conferencia de prensa que ofreció este martes en Santa Fe. La funcionaria no pudo confirmar, sin embargo, la eventual visita presidencial a la exposición.
Agroactiva, eventual visita de Milei y foto con Macri, en la agenda de Pullaro
La vocera confirmó que el gobernador participará de la inauguración del stand de la provincia y de la apertura de la muestra en Armstrong. Dijo que no hay certezas sobre la visita presidencial, y admitió posible encuentro entre el mandatario y el líder del PRO.
Algunos trascendidos daban cuenta de que Javier Milei podría estar el próximo viernes en territorio santafesino para recorrer la exposición que se realiza en Armstrong. "El gobernador va a estar en Agroactiva pero por ahora no hay confirmación de que se vaya a producir la visita presidencial", dijo Coudannes.
El posible desembarco del Jefe de Estado coincidiría con otra visita resonante en la provincia: la del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. El ex mandatario tiene previsto llegar a esta capital en horas de la tarde del viernes, y mantener cónclaves políticos con referentes partidarios e intendentes.
Coudannes admitió que, si las agendas lo permiten, Pullaro recibiría al líder del PRO. "En relación al ex presidente que viene a Santa Fe, si se da la situación, nuestro gobernador es un hombre de diálogo, así que si se da la situación – reiteró- seguro mantendrán un encuentro".
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En otro tramo de la conferencia, Coudannes fue consultada respecto de la falta de publicación de datos oficiales sobre las cuentas de la provincia. Dicha ausencia viene siendo observada y es motivo de planteos recurrentes de legisladores de la oposición, entre ellos, el ex ministro de Economía, Walter Agosto.
La vocera habló de la "publicidad de los actos de gobierno", pero eludió responder concretamente sobre la información requerida. "Nosotros constantemente transmitimos por diferentes medios, ya sea por los partes, las conferencias o por la transparencia misma del Estado a partir de la publicación de información, datos sobre la economía de la provincia. Por ejemplo, la adhesión (de trabajadores) al plan de desendeudamiento... Como también hemos transmitido que la provincia atraviesa desde sus cuentas públicas una situación que no es fácil. Desde ese lugar, hacemos todos los esfuerzos para garantizar el bienestar de los santafesinos frente a un estado nacional que se retrotrajo en muchos aspectos", respondió.
Empleo
En otro orden, Coudannes destacó la generación de puestos de trabajo en el rubro construcción que ha logrado Santa Fe. Los datos oficiales ubican a la provincia como la segunda, después de Neuquén, que han podido sostener y hasta crear más empleo en dicha esfera, a pesar de la coyuntura macroeconómica.
"En esta economía compleja, a la que le cuesta arrancar aunque algunas variables de la macro se muestren estabilizadas, nos interesa mostrar estos datos de empleo", destacó. "Santa Fe – acotó- es una de las cuatro provincias argentinas con más creación de empleo en la construcción. Y eso es así – sostuvo- porque el gobierno provincial empuja la obra pública de manera transparente y eficiente, como motor de la economía de Santa Fe", concluyó.