Conferencia de Virginia Coudannes

Agroactiva, eventual visita de Milei y foto con Macri, en la agenda de Pullaro

La vocera confirmó que el gobernador participará de la inauguración del stand de la provincia y de la apertura de la muestra en Armstrong. Dijo que no hay certezas sobre la visita presidencial, y admitió posible encuentro entre el mandatario y el líder del PRO.