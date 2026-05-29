La vocera gubernamental Virginia Coudannes aseguró hoy que la provincia ha logrado "empezar a revertir la catástrofe educativa que encontramos en Santa Fe en 2023, cuando más de 15 mil chicos de nivel primario no llegaban a leer más de 22 palabras por minuto de manera fluida".
Según Coudannes, "se está revirtiendo en Santa Fe la catástrofe educativa"
Lo dijo a partir de los resultados de las pruebas de aprendizaje sobre fluidez lectora que se darán a conocer el próximo lunes. Dicho test se realizó en el marco del Plan Provincial de Alfabetización "Raíz".
En conferencia de prensa, la funcionaria hizo tal aseveración sobre la base de los resultados de la primera evaluación santafesina sobre fluidez lectora que se realizó en 2025, en el marco del plan provincial de Alfabetización "Raíz". Dicho programa es llevado adelante por el Ministerio de Educación.
Coudannes no reveló los datos, pero adelantó que se difundirán públicamente el próximo lunes, incluso, con la presencia de referentes de Argentinos por la Educación, organización que viene trabajando por la comprensión lectora y escritora de los alumnos.
"El plan Raíz – dijo- vino a revertir esta situación para que los niños puedan escribir y leer de manera fluida. Y tiene como marca registrada un aspecto que nos identifica como gestión; el hecho de que no se mejora lo que no se evalúa. De manera inédita - explicó-, Santa Fe a través de este mecanismo, evalúa los aprendizajes en la provincia". En los test de fluidez lectora que de manera inicial había realizado la provincia hace dos años, se reveló que sólo uno de cada cuatro niños podía leer correctamente.
Discapacidad
Durante la conferencia de prensa realizada este viernes en la ciudad de Rosario, Coudannes aludió nuevamente a los recortes del gobierno nacional que esta semana volvieron a impactar sobre el universo de personas con discapacidad. Y contrapuso la actitud de la provincia. "Mientras Nación recorta en estas prestaciones, Santa Fe se vuelve a hacer cargo. Al gobierno nacional le gusta desaparecer (sic) con aquellos que más lo necesitan, mientras que la provincia entre 2023 y 2026 aumentó en un 800% el presupuesto para el área de discapacidad", remarcó.
Coudannes aludió a la decisión dada a conocer por la Nación a través del Boletín Oficial que elimina los subsidios para los pasajes del transporte de personas con discapacidad. Ahora, deberán hacerse cargo de ese costo las empresas de transporte. "Otro recorte; otra mirada para otro lado. Esto afecta a líneas de larga distancia de jurisdicción nacional", precisó la funcionaria, y adelantó una reunión del Comité Asesor de Discapacidad para analizar la citada medida y otras que se instrumentan en la materia.
Sueldos
Finalmente, la vocera anunció que a partir de la liquidación de los salarios del mes de mayo cuyo calendario de pago se conoció este viernes, se podrá visualizar el impacto del plan de financiación de deudas para agentes públicos que está instrumentando la provincia. Aquel agente que adhiera al programa, accederá a planees de pago más extensos y con tasas más bajas; y las entidades financieras tendrán que respetar un nuevo tope: sólo podrán afectar hasta el 25% del salario del trabajador, y ya no el 50%.