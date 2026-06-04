Finalmente, la conducción del Partido Justicialista decidió cancelar y posponer la reunión de la Mesa de Acción Política que había sido convocada para el próximo sábado a las 10 en la sede de calle Crespo, de esta ciudad.
La cúpula del PJ postergó la reunión del próximo sábado "hasta nuevo aviso"
Había sido convocada con el lema "El futuro se construye en unidad". Pero la invitación había generado cierto escepticismo en varios sectores. Finalmente, la conducción resolvió posponer el encuentro "por motivos de organización".
Como había anticipado El Litoral, hasta la informalidad en la manera de comunicar el encuentro – la invitación sólo circuló a través de un flyer- había generado escepticismo en los dirigentes de varias líneas internas que no consideraron apropiados los modos. Pero las motivaciones que pusieron en duda la asistencia de varios de ellos y hasta provocó que el cónclave se terminara posponiendo fueron por cuestiones de fondo. En esa línea, la mayoría de los referentes consultados – del espacio de Omar Perotti, de Marcelo Lewandowski, de Eduardo Tognoli y de Leandro Busatto, entre otros- advirtieron a este diario que no se habían producido avances desde la última reunión a principios de mayo, sobre los planteos que se le vienen formulando a la conducción.
Esencialmente, las requisitorias de los distintos sectores plasmadas, incluso, por escrito al presidente de la fuerza tienen que ver con lograr una mayor apertura y activación del partido; y con la necesidad de definir estrategias de cara al proceso electoral que se desarrollará en 2027.
Suspensión
El lema con el que se había lanzado la convocatoria para el sábado era "El futuro se construye en unidad". Y se planteaba como anticipo del temario, hablar sobre "la instrumentación de la verdadera democracia partidaria, que es orgánica, directa y social".
Pero en las últimas horas, desde la propia conducción se emitió otro mensaje cancelando el encuentro.
"El Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe informa que la convocatoria prevista para el sábado 6 de junio será reprogramada por cuestiones organizativas. La actividad tiene como objetivo avanzar en una estrategia común, amplia y participativa que fortalezca la acción política del peronismo santafesino. Dado que algunos espacios integrantes de la Mesa de Acción Política no podrán participar, y con el fin de garantizar una representación plena y acorde al espíritu de unidad y construcción colectiva que impulsa esta convocatoria, se ha resuelto reprogramar el encuentro", sostiene el escrito.
Según se plantea, "la decisión fue acordada con distintos sectores que conforman el partido". A modo de cierre, el texto firmado por Guillermo Cornaglia, "reafirma nuestro compromiso de construir una estrategia común con la participación de todos y todas, fortaleciendo el diálogo, los consensos y la unidad del peronismo santafesino. La nueva fecha será comunicada en tiempo y forma para asegurar la participación amplia".
Hasta el momento, no ha trascendido el día para una nueva convocatoria.