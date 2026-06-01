Bajo el lema "El futuro se construye en unidad", la cúpula del Partido Justicialista convoca a una nueva reunión para el próximo sábado. La cita es a partir de las 10 en la sede de calle Crespo, en esta ciudad. A modo de ampliación del "temario" a abordar, el texto de invitación plantea "tratar la instrumentación de la verdadera democracia partidaria, que es orgánica, directa y social".
Nueva convocatoria del PJ de Santa Fe, con un llamado a "construir unidad"
La invitación habla de conversar sobre la necesidad de instrumentar "una verdadera democracia partidaria". Será una continuidad de la reunión que se realizara a principios de mayo, después del reclamo de varios sectores para que el partido se activase.
Lo llamativo de la invitación es que hasta aquí fue plasmada a través de un flyer que comenzó a circular y llegar a los referentes de los distintos sectores. Ello, a juzgar por lo expresado a El Litoral por algunos dirigentes, le restó formalidad a la convocatoria. De todos modos, el propio presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, confirmó a este medio la decisión de realizar el encuentro.
Aun así, tanto desde el sector que lidera Omar Perotti, como del que comanda Marcelo Lewandowski al igual que el que dirige Eduardo Toniolli y también por el lado de Leandro Busatto, adelantaron que para dar el presente en la reunión citada, deben garantizarse respuestas a los planteos que dichos sectores están formulando. En general, esas requisitorias están asociadas a contar con un partido más abierto y activo, de cara al proceso electoral que se desarrollará en 2027.
Último encuentro
El último encuentro que logró celebrar el partido fue a principios del mes pasado, después de que de manera insistente y coincidente, las diferentes líneas internas le solicitaran a la cúpula de la fuerza que el espacio comenzara a abrir sus puertas y a desempeñar un rol más activo para garantizar plena participación en la definición de las futuras estrategias electorales, así como de las eventuales candidaturas.
Transcurrieron varias semanas hasta que el 8 de mayo se terminó gestando una reunión de la Mesa de Acción Política. El encuentro contó con la representación de todos los espacios internos y alumbró un documento que garantizó la defensa del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como mecanismo para la definición de candidaturas.
El escrito incluyó una fuerte crítica a la actual gestión provincial, y a su actitud ambigua respecto del gobierno de Javier Milei. También, un fuerte llamado de atención sobre la situación social y económica que atraviesa actualmente la provincia.
Aun así, para algunos referentes, el cónclave – e incluso, el documento- dejó sabor a poco porque no logró avanzarse en la definición respecto de cómo funcionará el partido desde el punto de vista orgánico y a través de sus diferentes estamentos internos. En toco caso, fue un primer paso para intentar superar las rispideces internas que se profundizaron después de la última contienda electoral, pero las cuestiones de fondo deberán seguir limándose. Se verá si la reunión del sábado lo permite.