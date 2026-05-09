Tras los pedidos de diferentes sectores internos, la conducción provincial del Partido Justicialista santafesino, en manos de Guillermo Cornaglia, se reunió con referentes de los diferentes espacios internos con la mira en el proceso electoral que se viene y como corolario emitió un documento crítico de los gobiernos provincial y nacional.
Coincidencias en el PJ santafesino en defensa de las PASO
Primer encuentro para analizar la situación electoral santafesino. Pedido para sumar a la mesa a intendentes y referentes territoriales. En un documento afirman que Santa Fe exige unidad, responsabilidad y reglas electorales claras.
Santa Fe exige unidad, responsabilidad y reglas claras, se titula el documento que expresa "nuestra profunda preocupación frente a la situación social y económica que atraviesa la provincia y la falta de reglas claras de cara al próximo proceso electoral".
"Fue una primera reunión y si bien se abrió el espacio de diálogo faltarán muchas más reuniones y sumar a otros sectores como los intendentes y referentes territoriales" marcó Juan Manuel Pusineri, del sector que orienta Omar Perotti y que venía reclamando la reunión.
Cornaglia encabezó la reunión a la que llegó junto a Rubén Pirola y Alejandra Rodenas. Miguel Rabbia, Leandro Busatto, Florencia Carignano, María de los Angeles Sacnun, Pablo Corsalini, Eduardo Tonioli, María Luz Rioja, Marcos Cleri, Silvina Frana y Sergio Aladio, entre otros estuvieron en la mesa.
Además del documento difundido por la conducción del PJ quedó el compromiso de formular una nueva convocatoria para seguir definiendo pasos. No obstante, todavía no está la fecha del congreso partidario que debe reunirse en este primer semestre.
"Todos los sectores defendieron la necesidad de sostener el sistema de Primarias en Santa Fe" dijo otro de los participantes. En los hechos el proyecto de reforma electoral presentado por el bloque de senadores que encabeza Pirola prevé PASO y Boleta Única.
"Exigimos al gobierno de Maximiliano Pullaro que convoque a todas las fuerzas políticas y ponga las reglas electorales claras sobre la mesa. A pocos meses de la presentación de las listas que competirán en 2027, no existe una definición precisa sobre cómo se desarrollarán los comicios: si habrá PASO, bajo qué condiciones, con qué sistema de boleta, cuáles serán los pisos electorales, cómo se distribuirán las bancas y qué modificaciones se aplicarán tras la reforma constitucional" subraya el documento.
"Resulta inadmisible que la provincia continúe sin un régimen electoral claro, transparente y acordado. No puede organizarse una elección bajo la incertidumbre, ni quedar sometida a especulaciones del oficialismo en beneficio propio", remarca el texto.
A la hora de la convocatoria a participar el PJ aclara que "nuestro objetivo es que la gente viva mejor. El peronismo santafesino tiene la responsabilidad de sintetizar esa demanda y llevar adelante el proyecto de unidad que impone la realidad de la gente de Santa Fe".
En el texto cuestiona que "el gobierno provincial no ejerce una defensa firme de los intereses de los santafesinos y santafesinas. Por el contrario, sostiene acuerdos con el Gobierno Nacional. Los representantes de Unidos para Cambiar Santa Fe acompañan en el Congreso de la Nación decisiones que profundizan el ajuste y exhiben un claro alineamiento entre La Libertad Avanza y la gestión provincial".