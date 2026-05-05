Para Cristian Cunha, referente del PRO en Santa Fe y funcionario de Maximiliano Pullaro, el frente Unidos debe explorar la alternativa de abrir sus fronteras y comenzar a dialogar con el sector libertario. Es, en rigor, un escenario con el que se especula en prácticamente cada contienda electoral, al menos, durante los últimos años. Pero para Cunha, con la tercera elección por atravesar, ya es tiempo de maduración y ocasión propicia para empezar a cristalizar la idea.
Desde el PRO insisten en abrir el diálogo con libertarios para sumarlos a Unidos
"Todo menos el kirchnerismo; no podemos volver al pasado". Con esa argumentación, Cristian Cunha reclamó "madurez" a la dirigencia del frente oficialista para intentar sumar a LLA. Instó a buscar las coincidencias antes que las diferencias ideológicas.
"La de 2027 sería la tercera elección de este frente (por Unidos), que nació en 2022, tuvo sus primeros comicios en 2023, luego en 2025 y nuevamente, los del año próximo", dijo el funcionario a El Litoral. "Es un frente medianamente nuevo pero lo que planteamos es en función de la jurisprudencia que ya existe en esta coalición, o en función de la experiencia. No hablamos de futurología, sino de la experiencia – insistió- que nos dice que logramos unificar y pararnos sobre las coincidencias en espacios políticos que desde lo ideológico, tenían una distancia importante, como el Socialismo y el PRO".
Gestión, no ideológico
Para Cunha, la sociedad "está harta de los discursos ideológicos y políticos, y lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Y la verdad – se jactó- es que el frene Unidos ha demostrado ser un frente de gestión, no ideológico. Hay cuestiones en las que desde lo ideológico no coincidimos, pero sí en los aspectos de fondo como en el hecho de que había que mejorar la provincia porque estaba devastada en términos de seguridad y de infraestructura. Y ahí no hubo pruritos ni diferencias ideológicas; hubo coincidencias en objetivas sobre qué había que hacer y qué resultado final queríamos", planteó.
- ¿No cree, igualmente, que hay demasiada distancia entre el Socialismo y LLA, por ejemplo?
- ¿No la había entre el Socialismo y el PRO? Jamás nos hubiéramos imaginado sentarnos juntos. Fuimos oposición, como en Rosario. Hemos disputado batallas en términos electorales… Había mucha distancia… En el caso de la LLA, mientras se respete la propiedad privada, se piense que la provincia tiene que ser productiva y eficiente, me parece que hay coincidencia. Hay un gabinete en la provincia que se reúne todos los lunes durante los últimos 28 meses y vemos temas de gestión. Ahí trabajamos todos sin preguntar de qué partido es cada uno. Nos paramos en esto. A nivel nacional creo que lo que se pide es 'todo menos el kirchnerismo'. No podemos volver al pasado.
- ¿Entonces es unirse ante un adversario común que es el peronismo/ kirchnerismo?
- El kirchnerismo no puede volver. Nos hizo un desastre; entregó la provincia al narcotráfico diciendo que el Estado ya no podía trabajar; que el narcotráfico había ganado la batalla. Así nos lo vinieron a decir ministros nacionales (en alusión a Aníbal Fernández). Ante eso, nos unimos y mirá el resultado; creo que está de más decirlo. En la Nación se pide lo mismo… Nunca más el kirchnerismo; nunca más hacia atrás. En el Congreso, por ejemplo, hay muchas leyes cuyo objetivo se comparte y Provincias Unidas acompaña o el PRO en particular, como la eliminación de las PASO.
- ¿En la provincia sucede lo mismo?
- Yo creo que en la provincia tenemos que darnos esa racionalidad y esa madurez de poder dialogar (con LLA) y de encontrar puntos en común. Del otro lado está el kirchnerismo. Cuando yo empecé a plantear esto, lo hice básicamente en Rosario porque del otro lado, hay gente que no respeta la propiedad privada.
- ¿Lo dice por Juan Monteverde?
- Sí, por él. Hay un comunismo que hace que no se respete nada.
- ¿Imagina una alianza más distrital que provincial, entonces?
- Insisto, creo que hay que empezar a dialogar. Para todo, yo lo planteo en Rosario. Pero hay que empezar a dialogar en todos los niveles. Hay que empezar a trabajar en un entendimiento. Quienes estuvimos el primer día trabajando para la conformación de Unidos, pasamos este proceso. Hay que tener madurez política sabiendo que del otro lado está el kirchnerismo, está la inseguridad y poner en riesgo nuestras propias vidas por lo que pasó con el narcotráfico. En eso no hay discusión. Creo que se le pone mucho más dramatismo que el que en verdad tiene. Si nos paramos en la ideología, es un problema. Ahora, si nos paramos en la gestión, eso engloba todo aquello que implique ideas parecidas. La ciudadanía está bastante cansada de discursitos baratos y vacíos