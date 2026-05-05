Estrategias electorales

Desde el PRO insisten en abrir el diálogo con libertarios para sumarlos a Unidos

"Todo menos el kirchnerismo; no podemos volver al pasado". Con esa argumentación, Cristian Cunha reclamó "madurez" a la dirigencia del frente oficialista para intentar sumar a LLA. Instó a buscar las coincidencias antes que las diferencias ideológicas.