El Senado santafesino dedicó parte de la semana para analizar la reforma al Código Procesal Laboral y a la adhesión santafesina a la ley de ART votado por la Cámara de Diputados y que tiene preferencia para el jueves venidero.
Pública y privada
Fueron dos reuniones con la participación amplia de senadores para abordar una problemática que infla los costos de la producción santafesina. Incluso, en la reunión con entidades productivas y empresas de ART se sumaron funcionarios del Poder Ejecutivo como el ministro Roald Báscolo y el secretario Cristian Cunha demostrando el interés de la Casa Gris en un tema muy sensible.
El encuentro fue en el recinto, y los periodistas pudieron escuchar los argumentos tanto de los diputados autores del proyecto como de directivos de ART y los propios empresarios, todos alineados con la propuesta ya votada en Diputados.
En cambio, la reunión solicitada por el Colegio de Abogados de Santa Fe, fue en la presidencia de la Cámara, y como ocurre con ese tipo de encuentros, cerrado a la prensa.
"No era para debatir, eran dos reuniones diferentes para que los senadores conozcan las posturas y luego decidan", se informó desde la presidencia del Senado.
En la oportunidad los representantes del Colegio recibieron de parte de los legisladores las distintas líneas de argumentaciones del proyecto y brindaron su punto de vista sobre el particular.