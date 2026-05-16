La semana, sin sesiones ni en Senado ni en Diputados en Santa Fe, permitió "largar" la discusión y análisis interno sobre la futura norma electoral de la provincia. Charlas, por ahora, internas en cada fuerza política para luego buscar la síntesis entre aliados y luego entre Unidos y el peronismo, más allá de la presencia de otras fuerza con representación parlamentaria.
Primeras conversaciones sobre los cambios en leyes electorales en Santa Fe
Dirigentes radicales intercambian apreciaciones en reuniones reservadas. Ídem en el socialismo. El perottismo prepara su propio proyecto en sintonía con los senadores justicialistas.
"Empezamos" fue la escueta respuesta de un funcionario del gabinete de Maximiliano Pullaro en cuyo despacho se concretaron algunas de las varias reuniones entre dirigentes radicales. El gobernador le ha dicho a El Litoral que él está bastante alejado de la discusión de los temas de la política, prefiere dedicarse a la gestión y a caminar el territorio. También ha dicho Pullaro que la reforma electoral está en manos del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y del presidente pro témpore del Senado, Felipe Michlig. Ambos dirigentes mantienen el bajo perfil y prefieren no hacer declaraciones ni hablar con la prensa sobre el tema.
Lo único concreto hasta el momento es el proyecto ingresado por los senadores del Partido Justicialista.
"Es un proyecto de Código Electoral que establece un marco claro y comprensible para todo el proceso. La propuesta consolida en un solo cuerpo legal normas que hoy están dispersas. Sostiene las PASO como instancia para definir candidaturas, establece la boleta única de papel para todas las categorías, fija el cuarto domingo de junio como fecha de las elecciones generales y acorta los plazos de campaña. Incorpora el voto de jóvenes de 16 a 18 años y de ciudadanos extranjeros, suma herramientas como el expediente digital electoral y define reglas precisas para el desarrollo de las campañas, incluyendo publicidad, encuestas y circulación de información" resume Rubén Pirola, firmante del texto.
Los diputados justicialistas, especialmente el bloque Hacemos Santa Fe (perottismo), tiene casi lista su iniciativa aunque Celia Arena aclara que es un proyecto propio, no contradictorio, con el firmado por los senadores.
En el socialismo todavía no hay síntesis, se aclara. Hay aportes de varios legisladores a manera de borrador para cuando haya que fijar la postura partidaria y sentarse con radicales y otros partidos de Unidos. Además, en el socialismo algunos dirigentes quieren escuchar a dirigentes con experiencia y que participaron de la discusión de algunas de las leyes que forman parte del cuerpo actual.
La izquierda le ha pedido una audiencia a Pullaro para saber de qué se trata. Lo hicieron los tres diputados del bloque del Frente Amplio por la Soberanía en nota, con membrete ingresada en Mesa de Entradas de Casa de Gobierno.
Hoy, veinte leyes y nueve decretos reglamentarios son la base del sistema legal electoral en Santa Fe, pero después de la última elección, la provincia reformó su Constitución y esto obliga a dictar algunas normas complementarias.
"Una ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara determina la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones" marca un párrafo del nuevo artículo 56 de la Constitución. El siguiente refiere a los partidos políticos y en el último párrafo dice que "una ley aprobada con mayoría absoluta del total de integrantes de cada Cámara regula el régimen de partidos políticos".
Ya la Legislatura sancionó la nueva ley Orgánica de Municipios en sintonía con la nueva Constitución y recientemente la de Colegio de Jueces en el fuero Contencioso Administrativo que -todo parece indicar- tendría a su cargo la secretaría electoral para dejar en manos de ministros de la Corte Suprema de Justicia la apelación en materia de temas durante el proceso electoral.
En la Casa de Gobierno ya trazaron un mapa de los temas a abordar con la legislación vigente. "Primero fijar la postura entre corrientes internas radicales; luego con el socialismo y el resto de Unidos. Después empezar el diálogo con el justicialismo". La hoja de ruta está definida, pero por ahora sin acelerar. El objetivo es intentar tener la norma sancionada antes del receso invernal aunque buscando el máximo consenso posible. De no ser posible, elongar entre julio y agosto las conversaciones para despegar la ley lo máximo posible del acto electoral.
El gobernador Pullaro ha dicho que el objetivo es alejar lo más posible la elección santafesina de la nacional de octubre. La fecha primaria es el 13 de junio de 2027. Antes, PASO en abril y cierre de listas en febrero. El tiempo empieza a apremiar.
Competencia
"Hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución". Cláusula transitoria quinta de la Constitución.
Derechos políticos
En el artículo 56 de la Nueva Constitución "se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de conformidad con los principios de la democracia representativa".
Las personas tienen derecho a participar de los asuntos públicos, directamente o a través de los representantes elegidos en elecciones periódicas mediante sufragio universal, igual y obligatorio. El voto es secreto e intransferible.
Son electores las personas que se encuentren inscriptas en el padrón electoral provincial y se incorporan los extranjeros tanto a nivel provincial que antes estaban en el municipal.