El gobernador Maximiliano Pullaro firmó la reglamentación de la Ley de Mecenazgo, normativa que pone en marcha el Régimen de Promoción Cultural previsto en la Ley Provincial Nº 14.365. La medida habilita un esquema de financiamiento mixto para proyectos culturales y patrimoniales en todo el territorio santafesino.
Santa Fe reglamentó la Ley de Mecenazgo para financiar proyectos culturales
Con la reglamentación firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia activó un nuevo esquema de financiamiento para proyectos culturales, artísticos y de preservación patrimonial.
La reglamentación quedó oficializada a través del Decreto 1029/2026, publicado este 14 de mayo en el Boletín Oficial de la provincia. El texto reglamenta parcialmente artículos centrales de la Ley 14.365, sancionada por unanimidad por la Legislatura santafesina a fines de 2024.
De acuerdo con el decreto, la reglamentación alcanza los artículos vinculados con la presentación y aprobación de proyectos culturales, los mecanismos de financiamiento, las obligaciones de beneficiarios y aportantes, y los sistemas de control y rendición de cuentas.
Cómo funciona
La Ley 14.365 crea un Régimen de Promoción Cultural destinado a incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales y en la preservación del patrimonio cultural santafesino.
El sistema permite que contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos destinen hasta el 10% de su aporte anual al financiamiento de proyectos culturales previamente aprobados por la autoridad de aplicación.
La normativa establece que podrán presentarse iniciativas vinculadas con artes escénicas, artes visuales, patrimonio cultural, libros y publicaciones, audiovisual, producción musical, diseño, formación cultural y contenidos digitales, entre otras áreas.
La ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó el alcance de la medida y confirmó el cupo fiscal previsto para este año. "Es una herramienta jurídica pero fundamentalmente es una muy buena noticia", expresó la funcionaria a Cadena 3.
Además, indicó que el cupo previsto para 2026 será de 2.000 millones de pesos en crédito fiscal para proyectos culturales.
Qué establece la Ley 14.365
La ley fue aprobada en diciembre de 2024 y tuvo origen en un proyecto impulsado por el diputado provincial Germán Scavuzzo, junto con iniciativas legislativas de otros sectores parlamentarios.
Durante el debate legislativo, Scavuzzo sostuvo que el objetivo de la norma era "democratizar el acceso al arte, fortalecer nuestra identidad y crear nuevas oportunidades para los artistas de toda la provincia".
La ley establece que podrán acceder al régimen personas humanas con domicilio en Santa Fe y personas jurídicas sin fines de lucro cuyos proyectos estén relacionados con actividades culturales o patrimoniales.
Además, crea un Consejo de Promoción Cultural integrado por representantes del Poder Ejecutivo, la Legislatura provincial y universidades nacionales con sede en Santa Fe. Ese organismo tendrá la función de evaluar y aprobar los proyectos que ingresen al sistema.
Cabe señalar que el sistema de mecenazgo cultural ya funciona en otras jurisdicciones del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Corrientes.