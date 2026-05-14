Del archivo de El Litoral

Arrigo Poz: el pintor de las llanuras friulanas que expuso en Santa Fe en mayo de 1979

En una muestra realizada en el Museo Municipal de Artes Visuales y reseñada por Jorge Taverna Irigoyen, el artista italiano presentó una obra inspirada en la memoria rural del Friuli, el expresionismo de posguerra y una experimentación con el color y el simbolismo.