Arte renacentista

La increíble historia de "La dama del armiño", el cuadro de Da Vinci que llega a Netflix

La obra fue creada a fines del siglo XV. Estuvo desaparecida durante siglos, sobrevivió guerras y saqueos de los nazis. Ahora inspira una nueva serie de Netflix que continúa el universo de "La casa de papel" y "Berlín".