Del archivo de El Litoral

El Salón de Santa Fe en 1968 y una entrevista con el crítico Aldo Pellegrini

El 6 de mayo de ese año, el diario publicó el veredicto del jurado del XLV Salón Anual y una charla con Pellegrini, quien analizó el nivel de las obras, defendió los criterios de selección y reflexionó sobre la proyección de los salones de arte.