Artes plásticas en el archivo del diario

Un litoral universal: el recuerdo de una muestra de Enrique Pasquini

En abril de 1971, el artista presentó en Santa Fe una exposición donde dejó constancia de su formación, sus viajes y su raíz litoraleña. Entre rostros y síntesis expresiva, plasmó un lenguaje propio con proyección global.