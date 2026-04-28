Cuando murió Frida Kahlo, el 13 de julio de 1954, El Litoral no le dedicó una sola línea. Al día siguiente falleció el dramaturgo español Jacinto Benavente, y el diario santafesino llevó esa noticia a la portada y siguió durante días comentando detalles de su entierro, sus homenajes, su despedida.
Frida Kahlo, una artista que no deja de reescribirse
Exposiciones internacionales, récords en el mercado del arte y nuevas producciones escénicas reactivan la obra de Frida. Cuya imagen circula entre museos, industrias culturales y plataformas digitales, en continua resignificación.
No es que El Litoral haya, intencionadamente, querido invisibilizar a la artista plástica mexicana. Es que no era todavía lo que es hoy en día. La pregunta, setenta años después, resuena con una ironía ¿cuántos recuerdan hoy a Benavente y cuántos conocen a Kahlo?
La respuesta está tanto en la memoria cultural como en las cifras millonarias, en los museos colmados y en los escenarios líricos que, continuamente, la devuelven a la vida. Porque si algo define el presente de Kahlo es su vigencia inagotable, un fenómeno global que no deja de reinventarse.
Récords, mercado y valor simbólico
En los últimos meses, el nombre de Frida volvió a ocupar titulares tras un nuevo récord: su obra "El sueño (La cama)" (1940) fue vendida por casi 55 millones de dólares en una subasta de Sotheby's.
Pero reducir ese número a una lógica de mercado sería simplificar demasiado. Lo que está en juego es otra cosa: la consolidación de Kahlo como una figura simbólica que excede el circuito del arte.
Su imagen (cejas unidas, mirada frontal, cuerpo herido) es hoy como un lenguaje en sí mismo. Su rostro es tan icónico del siglo XX como los de Marilyn Monroe, el Che Guevara, Audrey Hepburn, John Lennon, Andy Warhol y Charles Chaplin.
En términos de SEO cultural, el fenómeno es clarísimo. Frida Kahlo se mantiene como una de las artistas más buscadas en Google, con un interés sostenido que atraviesa generaciones, geografías y plataformas digitales.
Un ícono global
En el Museum of Fine Arts Houston, la muestra "Frida: The Making of an Icon" propone una lectura interesantísima. Kahlo no fue meramente una artista, sino que pasó a ser una construcción cultural en permanente resignificación.
Un ejemplo cercano a ese proceso es la obra de teatro realizada por Laura Azcurra, que pasó el año pasado por Santa Fe. Allí, la actriz revive momentos de la pintora mexicana, combinando arte y música. Eso solo es posible si el referente (en este caso Frida) está vivo en la memoria popular.
La mentada exposición (abierta hasta el 17 de mayo) reúne más de 30 obras junto a trabajos de artistas de cinco generaciones. En ese caso, su figura aparece atravesada por múltiples apropiaciones.
Según datos difundidos por The New York Times, la muestra recibe 7.500 visitantes semanales, perfilándose como una de las más convocantes de la última década. Ese dato, leído en clave cultural, indica que Kahlo es un objeto de identificación. O sea, siempre sirve para hablar del presente.
De la pintura a la ópera
La expansión del universo Kahlo encuentra otro punto de inflexión en el Metropolitan Opera, donde se estrenará "El último sueño de Frida y Diego". La ópera, con música de Gabriela Lena Frank, sitúa la acción en un Día de los Muertos ficticio, en 1957: Kahlo regresa del inframundo para reencontrarse con Diego Rivera.
En un contexto de crisis financiera, el Met apuesta a figuras capaces de atraer nuevos públicos. Y Kahlo, en ese sentido, funciona como puente entre disciplinas, entre generaciones, e inclusive entre sensibilidades muy dispares.
La estética de la obra (corazones abiertos, raíces, cuerpos fragmentados) dialoga directamente con su iconografía pictórica, demostrando que su lenguaje visual sigue siendo tremendamente fértil incluso fuera del lienzo.
La teatralización del mito
En paralelo, el Museum of Modern Art (MoMA) presenta "The Last Dream: Frida and Diego", una muestra que (según indicó Noticias Argentinas hace algunos días) borra los límites entre exposición y escenografía.
Diseñada por Jon Bausor, la propuesta incorpora andamios, telas industriales y una monumental instalación arbórea que remite al universo simbólico de Kahlo. Aquí, la artista deja de ser autora para convertirse en experiencia.
Frida y sus contemporáneas
Para entender la vigencia de Kahlo también es necesario situarla en su tiempo. Su obra dialoga, a veces de manera polémica, otras veces en sintonía, con figuras como Georgia O'Keeffe, Remedios Varo o Leonora Carrington.
Sin embargo, a diferencia de muchas de ellas, Kahlo construyó una narrativa radicalmente autobiográfica. Su cuerpo, puesto en jaque por el dolor, la enfermedad, la imposibilidad de la maternidad, se convirtió en una suerte de territorio político.
Esa dimensión es quizá una de las claves de su permanencia. De la misma manera que "El gran dictador" de Chaplin y el "Guernica" de Picasso siempre permiten aludir a fenómenos actuales, lo mismo ocurre con Frida. Las problemáticas actuales de las minorías son espejo de su propia vida.
Un símbolo en transformación
Hoy, la figura de Frida Kahlo se expande mucho más allá de museos y teatros. Aparece en campañas digitales, en producciones de danza, en debates sobre identidad y género. Su imagen es reapropiada constantemente. Y, en ese proceso, nunca queda fija, se multiplica y muta.