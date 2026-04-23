Obras de Cleto Ciocchini

La muestra que trajo a Santa Fe el mundo de los pescadores marplatenses

En 1948, la obra del pintor que podría ser considerado el "Quinquela Martín de Mar del Plata" llegó con sus trabajos al Museo Municipal de Bellas Artes. Fue a través de óleos y carbones que representan escenas portuarias.