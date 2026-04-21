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Santa Fe y los gauchos de Quirós: regreso, muestra y debate sobre el patrimonio

En 1978, tras veinte años fuera de la ciudad, los gauchos de Cesáreo B. de Quirós volvieron a exhibirse en el Rosa Galisteo. La muestra reavivó una discusión sobre el lugar del patrimonio artístico y su relación con el interior del país.