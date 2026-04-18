Antonio Berni y Luis Felipe Noé entre otros

El día que los grandes maestros de la plástica argentina pintaron la poesía israelí

Un repaso por la muestra que llegó a Santa Fe en abril de 1978. La misma unió a diez poetas hebreos con diez artistas argentinos. El desafío consistió en llevar la palabra escrita en Israel a la imagen pictórica argentina. Los detalles.