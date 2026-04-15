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Una sección que asume la "batalla cultural"

El desafío de contar el arte en la era del scroll infinito

En el contexto de la celebración del Día Mundial del Arte, El Litoral se reafirma como un espacio que apuesta a detener la mirada, recuperar el espesor crítico y volver a pensar las obras más allá de la inmediatez de las métricas.

Detenerse a mirar una obra, un reto de este tiempo. Foto: Archivo El LitoralDetenerse a mirar una obra, un reto de este tiempo. Foto: Archivo El Litoral
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"El papel del artista es hacer preguntas, no responderlas". Anton Chéjov

En los tiempos que corren, en Argentina y en el mundo, hay una fuerte corriente que apuesta a la "despolitización". Es un concepto erróneo, porque siempre en la vida (por acción u omisión) nos posicionamos políticamente.

Incluso hay algo político en detenerse delante de un cuadro (más bien, ante una obra de arte) y, en lugar de pasar de largo, preguntarse por sus tiempos, sus trazos, su historia, sus matices, sobre su mirada del mundo, en definitiva.

"Jacinto y sus canicas" de Antonio Berni. Foto: Colección Santa Fe Arte"Jacinto y sus canicas" de Antonio Berni. Foto: Colección Santa Fe Arte

En esa pequeña operación se pone en juego otro concepto que está muy de moda hoy en día como la "batalla cultural", que involucra a los medios de comunicación. Es que, si el arte necesita ser visto, también necesita ser contado.

En ese punto hay que pensar la decisión que tomó El Litoral hace poco más de tres años como un riesgo, pero con mucho para ganar. Crear una sección de Arte en un ecosistema donde lo inmediato suele devorar lo esencial es casi quijotesco.

Romper la inercia

La sección Arte del diario surgió como una toma de posición, inusual dentro del periodismo cultural y más todavía en su vertiente del interior del país. La premisa fue darle lugar a las artes visuales en una agenda dominada por otras variables.

Obra de Francisco Puccinelli. Foto: Colección Santa Fe ArteObra de Francisco Puccinelli. Foto: Colección Santa Fe Arte

Desde entonces, el espacio construyó una identidad propia. Hay análisis de artistas santafesinos, alusión a efemérides internacionales, historias de grandes pintores y curiosidades que atraviesan siglos de historia del arte.

Pero hay un rasgo que la vuelve singular y que es la voluntad de tomar al archivo del diario como materia viva, en permanente vínculo con el presente.

Aparecen crónicas que recuperan escenas olvidadas (como aquella tarde en el taller de Jaime Rippa), perfiles de artistas, o reconstrucciones que permiten entender cómo se fue gestando la identidad visual en la región. El archivo es una narrativa.

"Mujeres cubista" de César López Claro. Foto: Colección Santa Fe Arte"Mujeres cubista" de César López Claro. Foto: Colección Santa Fe Arte

Una colección que piensa

Ese mismo espíritu se proyecta en la articulación de la sección con Santa Fe Arte. En este punto, el proyecto funciona como puente entre generaciones, lenguajes y geografías.

De manera que las obras (de artistas santafesinos y de otros puntos del mapa mundial) son disparadores de análisis, excusas para invitar a los lectores a volver a mirar.

Entrevistar el pasado desde el presente

Desde 2025, la sección de Arte de El Litoral incorporó un nuevo formato, un ciclo de entrevistas. El procedimiento consiste en tomar una obra de la colección y, desde ahí, invitar a artistas contemporáneos a pensar a los que ya no están. El resultado es un ejercicio de memoria activa.

Obra de Benito Quinquela Martín. Foto: Colección Santa Fe ArteObra de Benito Quinquela Martín. Foto: Colección Santa Fe Arte

En el caso de Ricardo Supisiche y la isla, por ejemplo, la conversación con Guillermo Aleu intenta reconstruir cómo un artista fue capaz de transformar un paisaje cotidiano en una experiencia universal.

Eso se repite en otras entrevistas del ciclo, donde el litoral aparece como un problema estético. Hasta el momento se realizaron diez entrevistas y la idea es continuar.

Entre lo local y lo universal

La tensión territorio - mundo está siempre presente en la sección. No es casualidad que en los análisis aparezcan nombres como Pablo Picasso, Kandinsky o Dalí dialogando, (indirectamente) con los distintos artistas santafesinos.

Obra de Heriberto Montoya Ortiz. Foto: Colección Santa Fe ArteObra de Heriberto Montoya Ortiz. Foto: Colección Santa Fe Arte

Porque si algo demuestra este recorrido es que el arte producido en Santa Fe nunca estuvo aislado de lo que ocurría en el país y en el mundo. Siempre dialogó, absorbió y reinterpretó las tendencias.

Más que una efeméride

En este Día Mundial del Arte, la existencia de una sección específica en un medio del interior tiene, creemos, un valor especial. No es habitual ni fácil de sostener. Pero es, sobre todas las cosas, necesario.

Porque en un escenario donde se miran solamente las métricas y los algoritmos, apostar por el arte implica ir a contramano, pero con una visión. Implica confiar en que todavía hay lectores dispuestos a detenerse, a pensar, a mirar que pasa más allá de la superficie.

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