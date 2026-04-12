Ciclo de entrevistas de El Litoral y Santa Fe Arte

Norma Guastavino y el paisaje que aprendió a ser pintura

La obra de esta artista ocupa un lugar preponderante en la pintura santafesina. Su colega Hugo Lazzarini repasó su trayectoria, su vínculo con el paisaje del litoral y su método de trabajo basado en el dibujo, la acuarela y la pintura al óleo.