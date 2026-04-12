Con el objetivo de difundir el trabajo de artistas plásticos santafesinos de distintas épocas, Diario El Litoral y Santa Fe Arte iniciaron un ciclo de entrevistas con especialistas. ¿La premisa? Tender puentes entre las generaciones actuales y las figuras que marcaron la pintura de la provincia.
Norma Guastavino y el paisaje que aprendió a ser pintura
La obra de esta artista ocupa un lugar preponderante en la pintura santafesina. Su colega Hugo Lazzarini repasó su trayectoria, su vínculo con el paisaje del litoral y su método de trabajo basado en el dibujo, la acuarela y la pintura al óleo.
En ese contexto Norma Guastavino aparece como una artista cuya obra es trascendente, más aún si el desafío es comprender la pintura santafesina desde su nexo con el paisaje, la arquitectura regional y la vida del litoral.
Sobre su obra, su técnica y su lugar dentro de la historia del arte local, el también artista y arquitecto Hugo Lazzarini analizó su trayectoria y su método de trabajo. Y dejó un mensaje más amplio y contundente: la importancia de preservar la memoria de los artistas de la provincia.
El paisaje como lenguaje artístico
Para Hugo, la obra de Norma Guastavino no puede separarse del territorio. Su pintura está vinculada al paisaje santafesino, a su arquitectura, a la vegetación y a la vida cotidiana del litoral.
Según su mirada, Guastavino fue una estudiosa de la geografía de la región y desarrolló una interpretación muy personal del entorno. En sus obras aparecen elementos de la arquitectura local, la flora, la fauna y las escenas de la vida regional, lo que convierte su producción en un documento de la identidad cultural de Santa Fe.
Pero esa mirada sobre el paisaje es eminentemente interpretativa. La artista diagramó escenas donde el paisaje, las figuras humanas y los elementos naturales conviven en una composición minuciosamente pensada.
La influencia de Supisiche
Dentro de su formación, es necesario subrayar la influencia de Ricardo Supisiche, a quien por otra parte se le dedicó un capítulo de este ciclo. La relación fue la de maestro y alumna, pero también de amistad y cercanía personal. Ambas facetas influyeron en la pintura de Norma.
Lazzarini sostiene que Guastavino retoma la tradición del paisaje santafesino presente en la mirada de Supisiche, pero la amplía con personajes, animales, vegetación y escenas que enriquecen todavía más la composición.
De esa manera, su obra adquiere un carácter propio, con una fuerte identidad regional y una narrativa territorial. Esta continuidad maestro-discípula da pie a entender la pintura santafesina como algo casi metafísico, que se transmite y se transforma a lo largo de las generaciones.
El método Guastavino
Uno de los aspectos más interesantes de la artista era su método de trabajo. Guastavino comenzaba siempre con el dibujo, disciplina en la que se destacaba.
Realizaba bocetos y apuntes en sus viajes y recorridos, muchas veces durante sus navegaciones por el río, donde tomaba notas visuales del paisaje y las escenas que luego aparecen en sus pinturas.
Esos dibujos eran el punto de partida para sus acuarelas y posteriormente para sus óleos. La acuarela ocupaba un lugar importante en su producción, especialmente en verano, cuando trabajaba con técnicas más livianas y portátiles, que le permitían pintar en contacto con el paisaje.
El óleo, en cambio, es una técnica más compleja y elaborada. Según Lazzarini, sus pinturas con esa técnica poseen múltiples capas de pintura, a veces cuatro o cinco superposiciones, lo que implica colores profundos, transparencias, texturas y matices muy particulares.
Ese proceso de superposición de capas deriva en texturas complejas, que constituyen una de las características más reconocibles de su obra.
La composición y la disciplina
Otro rasgo que define la obra de Guastavino es la disciplina compositiva. Nada en sus cuadros está librado al azar. Cada elemento, figura, color y línea responden a un estudio previo. Lazzarini considera que Norma era extremadamente prolija y aplicada, y que esa forma de ser se refleja en su pintura.
Sus obras muestran una distribución muy pensada de las masas de color, las líneas y los elementos compositivos, lo que demuestra un trabajo previo muy elaborado antes de comenzar la pintura definitiva.
La pintura, en su caso, era el resultado lógico de un proceso larguísimo de observación, dibujo, composición y finalmente ejecución pictórica. Un viaje digno de los grandes maestros.
Una trayectoria de más de cuarenta años
La trayectoria de Guastavino se extendió durante más de cuatro décadas. Comenzó su formación artística a principios de la década de los 60 y desde entonces desarrolló una producción constante, con numerosas exposiciones y premios.
Sus viajes por Latinoamérica y otros países, producto del trabajo diplomático de su esposo, le permitieron exponer su obra en distintos ámbitos internacionales, incluso en ciudades como Nueva York.
Esos viajes también gravitaron en su pintura, que incorpora elementos de paisajes y vegetaciones de otros países, que se mezclan con la estética del litoral argentino.
Preservar la obra de los santafesinos
Uno de los temas que surgió en la charla fue la preocupación por el destino de las obras de artistas fallecidos. Muchas veces -explica Lazzarini- quedan en manos de familiares que no continúan la tarea de difusión, lo que provoca que artistas importantes queden en el olvido o fuera del circuito artístico.
En ese sentido, Hugo considera que la obra artística se completa cuando se expone y entra en diálogo con el público. Dado que el arte no es solamente la creación del artista, sino también aquello que ocurre con mirada del espectador, que completa el sentido de la obra.
Por eso, cree que es fundamental que las familias, las instituciones culturales y los espacios de arte continúen difundiendo la obra de los artistas santafesinos, para mantener viva la memoria cultural de la provincia.
La figura de Guastavino aparece así como una de las artistas más importantes dentro de la pintura santafesina del siglo XX, especialmente dentro del grupo de mujeres artistas que activaron una obra vinculada al paisaje y la identidad regional.