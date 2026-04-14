Una "clase abierta" en las páginas de El Litoral

Una "mariposa" imposible de atrapar: el color según Jorge Taverna Irigoyen

Un artículo del crítico publicado en abril de 1969 desarrolla una reflexión sobre el color en la historia del arte. Una experiencia siempre cambiante que seduce a los artistas como una "mariposa" visible y, al mismo tiempo, inasible.