Efemérides culturales

Raquel Forner y la pulsión de pintar cuando el mundo se quiebra

A 124 años del nacimiento de la pintora, repasar su obra es "leer" el siglo XX. Marcada por los conflictos y la era espacial, aborda sobre todo el drama humano. En 2013, un mural en Recreo retomó ese universo desde la práctica educativa.