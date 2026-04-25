Hace medio siglo en el Rosa Galisteo

Entre el gaucho y el puerto: la exposición que pensó "lo argentino" desde Santa Fe

En abril de 1974, el museo santafesino reunió a los grandes nombres del arte nacional, de Prilidiano Pueyrredón a Emilio Centurión, entre otros, para intentar “esbozar” un mapa en el cual la identidad argentina no apareciera como una forma cerrada, sino como una tensión persistente.