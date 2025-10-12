Ciclo de entrevistas de El Litoral y Santa Fe Arte

Mujeres, barrios y río: la pintura viva de Enrique Estrada Bello

Desde la mirada contemporánea de Nidia Maidana, la obra del artista fallecido en 1964 reaparece como un testimonio humano y hasta político del litoral. ¿Por qué sus cuadros todavía interpelan en el siglo XXI?.