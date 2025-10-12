Ciclo de entrevistas de El Litoral y Santa Fe Arte
Mujeres, barrios y río: la pintura viva de Enrique Estrada Bello
Desde la mirada contemporánea de Nidia Maidana, la obra del artista fallecido en 1964 reaparece como un testimonio humano y hasta político del litoral. ¿Por qué sus cuadros todavía interpelan en el siglo XXI?.
Nidia Maidana durante la entrevista, realizada en el edificio de El Litoral. Foto: Guillermo Di Salvatore
Con el objetivo de difundir el trabajo de artistas plásticos santafesinos de distintas épocas, Diario El Litoral y Santa Fe Arte iniciaron un ciclo de entrevistas con especialistas. ¿La premisa? Tender puentes entre las generaciones actuales y las figuras que marcaron la pintura de la provincia.
Nidia Maidana, aceptó dialogar sobre Enrique Estrada Bello, un nombre esencial para la pintura del litoral. Su obra, para Nidia, "tiene un arraigo en lo local; recupera un imaginario litoraleño, urbano y ribereño, profundamente ligado a la gente de aquí".
"Es una figura, al igual que otras, que prefigura lo que llamamos litoral. Da, desde lo pictórico, una visión, una manera de representar, que ayuda a los espectadores a mirar de otra manera la región", precisa.
Efectivamente, en esos rostros y figuras de mujeres, pescadores o murgueros que generó Estrada se cifra una identidad que todavía, muchos años después de su muerte, nos devuelve el espejo del río, de los barrios, de la vida misma de las orillas (del curso acuático y de la existencia misma).
De sus viajes, los artistas se apropian y combinan lenguajes, explicó Maidana. Foto: Guillermo Di Salvatore
"Vista en persona, su pintura tiene otra presencia. Que aurática es, tiene una vibración que le es propia”, apunta Maidana cuando examina de cerca "Mujer", obra de Estrada Bello que integra la colección de Santa Fe Arte. “Sus obras son abrumadoras por la fuerza vital".
El contexto de una mirada
Para comprender de forma completa a Estrada Bello -explica Maidana- es necesario situarlo en un tiempo de redefiniciones artísticas: las primeras décadas del siglo XX. "En Europa, a comienzos de siglo, aparecen las vanguardias: el cubismo, el fauvismo, el futurismo, que redefinieron las formas y los estilos estéticos", recuerda Maidana.
Maidana participó del ciclo de entrevistas en El Litoral Foto: Guillermo Di Salvatore
En la Argentina, y también en Santa Fe, muchos artistas viajaban a estudiar con maestros europeos. De ese ir y venir surge una apropiación, una combinación de lenguajes.
En ese contexto, Estrada Bello pinta en relación a sus contemporáneos locales, pero también en diálogo con esas vanguardias que lo trascienden. Su obra es una apropiación creativa: toma cuestiones formales del cubismo o del fauvismo, pero las adapta a la luz, la paleta y la sensibilidad del litoral.
Maidana observa en una de sus obras ("Mujer", la que se encuentra justo detrás suyo durante toda la entrevista) esa mezcla heterogénea de influencias.
Los secretos de Estrada Bello, según Nidia Maidana. Foto: Guillermo Di Salvatore
"La paleta es local, pero los rasgos están endurecidos y a su vez sintetizados. No es una figura naturalista", explica Nidia. Hay una geometrización, una síntesis formal, lo cual habla de un artista que supo absorber las vanguardias, pero para decir otra cosa: para hablar desde aquí.
La humanidad de los personajes
Esa "mirada desde aquí" se expresa en los personajes que pueblan su obra. Hay mujeres, trabajadores y figuras populares del carnaval o de los barrios.
"Hay un retrato bellísimo,'El negro Arigós', que representa a un mulato murguero, un personaje real que se presentaba en los corsos de Santa Fe. El toma ese personaje y hace un retrato bellísimo, sumamente humanizado, pero desde una mirada muy sensible", cuenta Maidana.
Cómo Estrada Bello incorporó las corrientes artísticas del siglo XX. Foto: Guillermo Di Salvatore
Esa sensibilidad atraviesa toda la producción del pintor. "En el patrimonio del Museo Sor Josefa hay una pintura que se llama 'Muchacha de barrio'", recuerda. "Es una figura sencilla, una joven sentada, tranquila, con una blusita, con su camperita. Pero hay en esa pintura un acercamiento tan sensible, que realmente conmueve", subraya.
Las figuras femeninas son una constante en su obra. "Hay muchas mujeres retratadas, y esa presencia fue revisada recientemente en la muestra 'El camino de Estrada Bello', curada por su nieta, Marcela Estrada Bello, en 2019".
Esa exposición reunió obras dispersas, una parte en museos y otra parte en colecciones particulares, y posibilitó volver a mirar su producción con ojos contemporáneos”.
Estrada Bello: el pintor que capturó la esencia del litoral santafesino. Foto: Guillermo Di Salvatore
Relecturas desde el presente
Esa muestra de 2019, para Maidana, permitió entender la vigencia del artista. Hoy, a la luz de los movimientos feministas y los avances en cuestiones de género, podemos releer esos retratos desde otra perspectiva.
Su nieta, Marcela, decía en un video que está disponible en la web que la mirada de Estrada Bello sobre las mujeres fue genuinamente sensible. No era un ejercicio pictórico, sino de un interés humano por quienes fueron sus modelos, por mujeres reales, cercanas.
Para Maidana, esa posibilidad de relectura es propia de las obras grandes. Lo que fue leído en su momento como costumbrismo o retrato de lo popular, hoy puede verse como una representación política, una manera de hacer visibles a los postergados.
La obra de Estrada Bello fusiona vanguardias europeas con el paisaje local. Foto: Guillermo Di Salvatore
El artista y su tiempo
"Fue alguien con una visión amplia del arte", destaca Maidana. Además de producir una obra significativa, también creó la Asociación Santafesina de Artistas Plásticos, actualizó los programas de la Escuela Mantovani y fue director del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez.
Ese compromiso con la educación y la gestión cultural lo convierte en un precursor. Hoy diríamos que fue, además de artista, un gestor cultural, aunque ese término no existía entonces. Era un hombre con visión, que pensaba el arte en su complejidad, no como algo aislado.
Su labor docente también fue significativa. Maidana recuerda una anécdota contada por Jorge Taverna Irigoyen, alguien a quien citamos permanentemente en esta sección.
Reinterpretaciones modernas de sus retratos femeninos. Foto: Guillermo Di Salvatore
"Estrada Bello enseñaba dibujo en el colegio Simón de Iriondo. Hacía figuras en el pizarrón y les pedía a los alumnos que descubrieran en esas filigranas con tiza otras imágenes. Los chicos encontraban un rostro, una paloma, una fruta. Hasta en eso era innovador, creativo". Invitaba a mirar distinto.
Estrada Bello en el siglo XXI
¿Por qué volver hoy a Enrique Estrada Bello? De lo dicho por Maidana se puede entender que es por su sensibilidad y su visión del arte. Porque fue un artista integral, que supo combinar tradición y vanguardia, lo local y lo universal.
Sus cuadros, esos que están bañados por la luz del río y la humanidad de sus personajes, siguen señalando que el arte, cuando nace del territorio y la sensibilidad, no envejece.
