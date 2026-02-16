Hace medio siglo

"Busco crear un mundo nuevo": el día que Armando César Godoy definió su arte en El Litoral

En febrero de 1976, el artista santafesino analizó en una entrevista con el diario el sentido de su obra, su camino en la abstracción y la primacía de la forma sobre el color. A 50 años, ese testimonio adquiere valor histórico.