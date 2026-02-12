Durante la primera mitad del siglo XX

Max Beckmann: el pintor que retrató el derrumbe moral de Europa

Nacido en 1884, el artista alemán transformó guerras, crisis y exilio en imágenes chocantes. Enfermero en el frente en 1914, fue luego señalado por el régimen nazi y obligado a emigrar. Para muchos, su obra anticipa la Nueva objetividad.