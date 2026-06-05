"Nosotros no somos un paso atrás. Nosotros somos el próximo paso y estamos seguros de tener muchos más. La sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdonan nunca", señaló el ex presidente Mauricio Macri al cerrar el acto convocado por el Pro y que congregó a dirigentes de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.
Fuerte pedido de Macri en trabajar para ayudar a consolidar el cambio
El ex presidente valoró el rol de la justicia para consolidar las instituciones y generar confianza en los inversores. Frigerio dijo que mantener el cambio exige coraje, huevos y ovarios. Scaglia recordó que el partido nació para incomodar y valoró el rol de la mujer en la política.
Sin globos, con pantallas gigantes e imágenes de grandes ciudades, de trabajo, de obras públicas y de dirigentes, el salón de Río de Gula reunió a dirigencia del Pro que en dos ocasiones coreó "Mauricio Presidente" pero cuando lo quisieron hacer en el medio de su discurso, ordenó no repetirlo.
Macri cerró el después de una trajinada jornada de reuniones empezadas en Paraná y que continuaron en esta capital donde visitó las obras del CARD junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti pero también tuvo varias reuniones en Casa de Gobierno.
En el acto, tuvo dureza a la hora de cuestionar al kirchnerismo al que acusó de la demolición del país, valoró el camino trazado por la gestión de Javier Milei al que no mencionó, pero le reprochó los manoseos a la justicia y se diferencia con los ataques presidenciales al periodismo. "La justicia es un pilar fundamental para garantizar la propiedad, para garantizar las instituciones", remarcó.
Jóvenes dirigentes del Pro de las cuatro provincias abrieron el acto contando las experiencias en cada provincia y el trabajo en la formación política. Después fue el turno del intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerly y la senadora nacional por La Pampa, María Victoria Huala quienes recordaron que empezaron la militancia veinte años atrás acompañando la llegada de Macri al gobierno porteño.
Después fue el turno de la anfitriona, Gisela Scaglia, y del secretario general partidario, Fernando De Andreis. Frigerio antecedió a Macri en el escenario.
De Macri
En el comienzo de su discurso, Macri saludó la presencia de caras nuevas, valoró la importancia de la renovación y de la alternancia. Destacó los 20 años de creación del partido. Antes Frigerio dijo que es el partido hoy con mayor actividad en todo el país.
"En cada lugar donde vamos nos encontramos con nuestros queridos argentinos que están apostando nuevamente por el cambio, soñando y entendiendo que no es fácil, pero soñando que esto se concrete en su vida diaria. Sabemos más que nadie sobre el significando del cambio y por eso estamos apoyando a este gobierno con la generosidad que nunca se vio, con leyes difíciles, que no son simpáticas, porque creemos que son el basamento para poder ordenar y a partir de ahí crecer", marcó el ex presidente.
Por respeto a la gente, pidió a los dirigentes están enfocados en que las cosas funcionen y que cada día funcionen mejor. Dijo que siempre creyó en el equilibrio fiscal como base para ordenar. "Entendemos y lo decimos convencidos que el equilibrio económico, el ordenamiento económico, el progreso económico no puede estar como en el aire. Tiene que estar sustentado en instituciones, instituciones que garanticen que las cosas funcionan y en esto es fundamental la justicia", destacó.
"A la hora de generar confianza más importante que el presidente, más importante que los gobernadores que los dependientes del Congreso, son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional, empezando por los derechos de propiedad y que al argentino que trabaja y que ahorra, nadie le va a robar lo que se ganó con su propio esfuerzo. Necesitamos jueces que garanticen eso", para luego cuestionar lo ocurrido con la justicia a nivel nacional.
Insistió en que "estamos acá porque tenemos que asegurar que esto que empezó en el 23 y que estamos apoyando con generosidad, se va a blindar para que nunca más nos pueda volver a dañar como nos dañó en los últimos cuatro años".
Amores y odios
En el discurso, Macri hizo algunos guiños personales y fue muy crítico con el momento actual de Boca cuestionando a la conducción de Juan Ramón Riquelme al que no nombró pero sí le reconoció el valor de ídolo deportivo.
"Qué lindo es apostar al amor" dijo el ex presidente que está iniciando una nueva relación de pareja y luego cuando desde la platea le gritaron bombón dijo que solo su hija Antonio lo valora físicamente.
"Dejé 12 años de mi vida en ese club (por Boca Juniors) para llevar y soñar con un gran equipo dentro y fuera de la cancha a los lugares más importantes del mundo del fútbol. Hasta que hace unos años, llegó el club alguien que lo amamos por lo que hizo dentro de la cancha del fútbol y él confundió ese amor con la posibilidad de hacer lo que a él le parezca y él crearse más importante que el club. Nuestro querido Club Atlético Boca Juniors está sufriendo como el país", subrayó.
Scaglia
La diputada Gisela Scaglia, presidenta del Pro santafesino fue la anfitriona del encuentro y recordó que el partido nació para incomodar y valoró la tarea de las mujeres en política.
"El Pro es futuro, el futuro es amarillo" resaltó la ex vicegobernadora santafesina que fue acompañada por dirigentes que integran el gabinete de Pullaro y el gabinete municipal.
De Frigerio
Antes, Frigerio -ministro del Interior durante la presidencia de Macri- instó a ser humildes y que en política hay más que escuchar que hablar. "Nunca hay que perder el contacto con la realidad", remarcó.
Porque sabemos que tenemos que ser humildes, porque sabemos que no nos la tenemos que creer, porque sabemos que hay en la política hay que escuchar mucho más de lo que uno habla y, sobre todo, escuchar a la gente y nunca perder ese contacto con la realidad.
El entrerriano aseguró que "para hacer las cosas bien en la política hay que tener coraje. Hay que tener huevos, hay que tener ovarios. Porque muchas de las cosas que se hicieron mal o no se hicieron en la Argentina tuvieron que ver con con falta de coraje" para meterse luego en temas de su gestión.
Frigerio destacó que el Pro "estamos siempre convencidos que tenemos que hacer lo que hay que hacer. No importa si da votos, no importa si no da votos. Tenemos que plantarnos siempre del lado correcto" y recalcó pensar en la gente.