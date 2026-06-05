Encuentro de dirigentes del Pro

Fuerte pedido de Macri en trabajar para ayudar a consolidar el cambio

El ex presidente valoró el rol de la justicia para consolidar las instituciones y generar confianza en los inversores. Frigerio dijo que mantener el cambio exige coraje, huevos y ovarios. Scaglia recordó que el partido nació para incomodar y valoró el rol de la mujer en la política.