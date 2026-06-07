La última semana terminó en Casa Rosada como habían adelantado desde el área de comunicación presidencial. Sin reuniones de Gabinete ni de Mesa Política. Un síntoma que demuestra que se necesita tiempo para aplacar las últimas novedades y posicionamientos al interior de La Libertad Avanza y sus aliados.
Los Milei se esfuerzan por mostrar unidad mientras avanzan con la reforma judicial y electoral
Los líderes de La Libertad Avanza esquivan enfrentar al bullrichismo, pero pretenden seguir con lo que denominan “la reestructuración de la Justicia”. Las disidencias internas se mantienen, pero el objetivo de renovar mandato en 2027 sostiene una tregua que por momentos tensa los hilos del poder.
La decisión de Patricia Bullrich de optar por la ‘objeción de Conciencia’ a la hora de avalar el pliego de María Verónica Michelli -para convertirse en jueza federal- dejó en claro que ciertas decisiones de los hermanos Milei no van a ser acatadas por la ex ministra de Seguridad, que afiliada a la Libertad Avanza -tras dejar la titularidad y pertenencia al PRO- sigue siendo considerada una dirigente que no forma parte del mileísmo puro. El año y medio de mandato que le queda por delante a la administración central va a marcar el pulso de lo que vaya a ocurrir con esta conflictiva relación, que requiere que cada dos por tres se publiquen postales de unidad que no representan los hechos objetivos. Alguna fue con Javier Milei, otra con Manuel Adorni, y la última con Karina Milei.
La frase que uno de los popes del karinismo le dijo a este diario con respecto a que la relación entre el primer Mandatario, la secretaria General de la Presidencia y la actual jefa del bloque de LLA en la Cámara alta, “se dobla, pero no se rompe”, intentó poner paños fríos a las disidencias endógenas que activan la cercanía del 2027. Año electoral que parece haberse adelantado, inclusive, al Mundial de fútbol que con tanta ansiedad esperan que se inicie los altos funcionarios gubernamentales.
Una reestructuración de la Justicia que genera polémicas
“La reestructuración de la Justicia es otro de los objetivos de máxima de esta gestión, por eso, haber avanzado con más de 70 nombramientos, e ir por más en las próximas semanas, es algo digno de celebrar. Lo de la cuñada de Alconada (Mon) es anecdótico. No va a llevar a que se rompa nada entre nosotros, es algo que promueve el periodismo, pero que a la gente no le interesa, ni siquiera se puede decir que comprendan de qué es de lo que ustedes están hablando y objetan”, apuntó a El Litoral uno de los hombres con injerencia en el seno del planeta libertario. La misma fuente señaló que el ministro Juan Bautista Mahiques y Javier Milei son los que estudian de qué manera se firmará el decreto que convierta en funcionarios judiciales de alto rango a quienes cumplieron los requisitos que votó la Comisión de Asuntos que preside el senador riojano de LLA, Juan Carlos Pagotto. Esto va en línea con el planteo del titular de la cartera judicial, en el que hizo mención que el cuerpo senatorial 'habilitó' al jefe de Estado a aprobar los pliegos, pero no lo obliga a hacerlo. En clara alusión a la posibilidad de que el de Michelli no pase el filtro presidencial.
Los operadores del oficialismo nacional les bajaron el precio a las apreciaciones del doctor en derecho, Andrés Gil Domínguez, quien aseguró luego de una consulta sobre el escenario que podría llegar a presentarse si se toma la decisión de bajar a Michelli.
“En caso de que el Presidente no protocolice el nombramiento de la magistrada designada por el Poder Legislativo, acorde al procedimiento constitucional, quedaría inmerso en el delito de abuso de poder, discriminación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, afirmó el letrado.
En la Rosada descartan de plano esa posibilidad, pero sí observan con atención la repercusión política que podría tener dejar afuera a la abogada -familiar del periodista que investiga las causas LIBRA, ANDIS y las de Adorni-, especialmente por la diferenciación que el bullrichismo impulsó respaldando a la jurista, a sabiendas de que rebatir la posición de los hermanos que lideran el Ejecutivo le iba a generar conflictos internos, pero que sin embargo la senadora vio como una oportunidad para empezar a marcar una agenda propia, que intenta mostrar la cara de un ‘centro derecha’ republicano y democrático, alejado del denominado populismo, pero que respeta las instituciones y la Constitución Nacional. Una cuestión que los amarillos -y varios que se desprendieron de ese espacio- les recriminan a los violetas.
Ordenamiento parlamentario y partidario
Con el objetivo de mostrar cohesión en la dirigencia libertaria, Karina Milei convocaría en los próximos días a una nueva reunión de Mesa Política, en la que obviamente, además de procurar mostrar normalidad, deberán tratarse los proyectos legislativos que se impulsan en el Congreso, los dilemas partidarios, que están directamente vinculados a las negociaciones que el ministro del Interior, Diego Santilli, lleva adelante con los gobernadores (dialoguistas y no tanto) buscando convertir en ley la reforma político-electoral.
Eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias es la prioridad del mileísmo con la intención de no dejar ordenarse a los opositores bajo candidatos de consenso. Iniciativa que podría derivar en que las PASO se conviertan en optativas, o en su defecto, se suspendan por cuestiones presupuestarias como se hizo en 2025. Las alianzas con caciques territoriales es otra apuesta que hacen las autoridades del partido libertario, agrupación que posee alcance en los 24 distritos del país, pero que todavía no ha conseguido tener un mandatario provincial propio. El dilema es que los caudillos territoriales, al igual que los intendentes, no quieren que desde Nación les armen listas que amenacen sus hegemonías.
El ‘efecto Solari’ en Casa Rosada
Cuando en las primeras horas del viernes se conoció el fallecimiento del ex líder de los Redonditos de Ricota, Carlos Alberto Solari, los capitostes violetas no respondían mensajes acerca de cómo se iba a expedir el Gobierno ante este cuadro de situación en el que ya se había anunciado una ‘Misa Ricotera’ en la Plaza de Mayo convocada para las 18 hs.
A eso de las 15 se empezó a ver en torno a la Casa Rosada como los vallados y el personal de diversas fuerzas de seguridad se ampliaban. Salvo el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, que en su cuenta de X publicó: “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional”, ninguna figura de peso se refirió al tema.
El realizador audiovisual de Milei, Santiago Oría, escribió que él tenía todos los discos de los Redondos, y cuestionó el ingreso de ‘la grieta’ entre los artistas. Los antilibertarios le saltaron a la yugular acusándolo de no haber entendido las letras de la banda, a la vez que lo insultaron sin descanso durante toda la jornada.
Fue Martín Menem quien desde la titularidad de la Cámara baja, respondió al pedido de diputados de Unión por la Patria y el radical Pablo Juliano para que el velatorio del músico se hiciera en el Parlamento. El rechazo tuvo como justificativo que no estaban dadas las condiciones para que la despedida se rhiciera allí, y no evitó ponerse a disposición de la familia.
Tanto el jefe del Ejecutivo como otros funcionarios repostearon el mensaje del riojano que recibió el rechazo y el repudio de los fanáticos de la banda platense y su cantante y compositor. “Nosotros no tenemos protocolos para este tipo de cosas, es cierto, pero no tengan dudas que ni por casualidad se nos hubiera ocurrido hacer la gran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y fomentar el desastre que fueron las exequias de Diego Maradona en este lugar”, manifestó un ladero de la secretaria General de la Nación.
Siguen las restricciones a la prensa en la sede del Poder Ejecutivo Nacional
Así como por decisión de Karina y Javier Milei se decidió cerrar la Sala de Prensa, Roberto Di Sandro, durante 12 días -impidiendo el ingreso a los 60 periodistas acreditados- también mediante la Casa Militar se impuso un sistema de restricciones que se mantiene, pese a que el juez federal Ariel Lijo haya desestimado la denuncia del mandamás del cuerpo, general de Brigada, Sebastián Ibáñez, que promovía la idea de que se había puesto en peligro ‘la seguridad nacional’.
Los impedimentos a la actividad periodística consisten en someter a quienes cumplen funciones en la sede del PEN a presentar en cada ingreso DNI -con revisión de nombre, apellido y medio, debido a que se impuso la eliminación del registro de huella digital-. Asimismo, ya no se puede entrar por el lugar habitual de todo el personal de la Casa, que es Balcarce 24, sino por la esquina de Balcarce 78, donde se debe atravesar el escaneo de bultos (algo que se hizo siempre) pero ahora con el agregado del físico por todo el cuerpo, tras el cual se vuelven a exigir los datos personales y se entrega –si el personal militar no considera lo contrario- la credencial que ahora debe ser dejada en el palacio y se reintegra recién al volver.
Dentro del histórico edificio se ha limitado casi totalmente la movilidad de los cronistas. Solamente pueden permanecer en el sector de redacción, ir a un baño, acceder a una sola cafetería del mismo primer piso –de donde pueden ser retirados si pasa por allí alguna autoridad política- y en caso de tener que salir al aire, la tarea laboral puede hacerse únicamente desde dentro de la sala o en su entrada, eso sí, custodiado por personal de seguridad, que permanentemente controla todo movimiento de los acreditados. Por otra parte, todos los vidrios que dan al Patio de las Palmeras han sido tapados, al igual que los accesos a esa zona, donde siempre se trabajó sin inconvenientes.
El secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, prometió que estos procedimientos ilegales, que atacan de lleno el derecho constitucional a la libertad de prensa, iban a desactivarse a la brevedad, pero por lo que se verifica, el Día del Periodista se celebrará sin modificaciones pero con el reclamo permanente de quienes cumplimos funciones en la Casa de Gobierno, centro neurálgico de la información política en la República Argentina.