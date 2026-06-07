La agenda libertaria

Los Milei se esfuerzan por mostrar unidad mientras avanzan con la reforma judicial y electoral

Los líderes de La Libertad Avanza esquivan enfrentar al bullrichismo, pero pretenden seguir con lo que denominan “la reestructuración de la Justicia”. Las disidencias internas se mantienen, pero el objetivo de renovar mandato en 2027 sostiene una tregua que por momentos tensa los hilos del poder.