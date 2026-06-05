El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, anticipó que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, designada a ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que aún no está conformado.
En medio de pliegos triunfantes, el gobierno adelantó que Milei podría no avalar el de Michelli
El ministro Juan Bautista Mahiques habló este viernes en relación a los próximos movimientos tras la aprobación del Senado del nombramiento de 74 jueces.
“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rubrica del decreto.
Asimismo, pidió no hablar de "escándalo" luego de la aprobación del pliego de Michilli, horas después de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. "Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos", lo justificó.
"Es una facultad constitucional", insistió. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.
Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista que el oficialismo considera opositor. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo", planteó.
Asimismo, sostuvo que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahíques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. "Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió.
En la misma línea, sostuvo que la aprobación de los 74 pliegos configura una "deuda" con el sistema de justicia y habló de una vacancia del Poder Judicial del 37% que generó "una crisis institucional nunca antes vista".
"Es una manera de ir saldado esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos", reveló en declaraciones radiales, y sumó: "El día de ayer fue un día importante para la ciudadanía, la justicia y la institucionalidad porque van a tener jueces, fiscales y defensores por los acuerdos que salieron ayer".
Los celebrados por Nación
El Gobierno logró ayer aprobar en el Senado 74 pliegos para cubrir vacantes a la justicia, donde se encuentran fiscales y secretarios cercanos a los jueces Julian Ercolini y Ariel Lijo y la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que llevan adelante las causas que involucrarían a los Milei y Adorni.
Si bien la atención estuvo centrada en la candidatura de Verónica Michelli porque su ascenso fue vetado por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista de la Nación Hugo Alconada Mon, el Senado consiguió votar otros 73 pliegos vinculados a la familia judicial y a jueces con investigaciones complejas para el Gobierno.
Uno de las candidatas que logró obtener su ascenso, pese a la resistencia del peronismo, fue la secretaria de juez Julian Ercolini, Maria Julia Sosa, cuyo magistrado lleva adelante las causas sobre investigación de supuesto espionaje ilegal por la filtración de audios de Karina Milei y al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre la compra de medicamentos con sobreprecios y tuvo de alto impacto de Cristina Fernández de Kirchner.
El pliego de Sosa, postulada a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, fue aprobado por 42 votos de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Convicción Federal, y bloques provinciales, y rechazado por 22 peronistas.
También requirió otra votación aparte la designación de Emilio Rosatti,hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, aunque en esta ocasión obtuvo 44 votos porque se sumaron los santacruceños Jose Carambia y Natalia Gadano.
Entre los pliegos aprobados se encuentra el de fiscal Javier Arzubi Calvo, ex secretario del juez Ariel Lijo, que lleva adelante la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las denuncias de sobre precios en la ex Agencia Nacional de Discapacidad
Arzubi Calvo fue propuesto como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín
Otro pliego que fue aprobada fue el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, como jueza de Primera Instancia de Hurlingham.
Martinez de Giorgi lleva adelante la investigación en megacausa Libra que involucra al presidente Javier Milei, que promocionó una criptomoneda que terminó siendo en pocas dura una estafa de alto impacto.
Otros postulaciones aprobadas que son un claro guiño a la familia judicial son las de los hijos de German Moldes, Juan Pablo Moldes, y del ex camarista Alberto Duran, Laureano Duran y de Nicolas Pacilio-hijo del ex camarista Antonio Pacilio
Además se votó el pliego de Pablo Wilk, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, quien fue mencionado en la causa denominada "Gestapo antisindical"
El ex funcionario macrista Jorge Djivaris consiguió convertirse en vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, y recibió una impugnación.
En la lista de pliegos aprobados figuran los del secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal del fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.