El Senado de la Nación precipitó este jueves la votación del pliego de Veronica Michelli, cuya postulación buscaba ser retirada por el Gobierno Nacional por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli que buscaba ser retirado por Milei
Luego de varios idas y vueltas, el pleno de la Cámara terminó por habilitar los 74 acuerdos judiciales del temario. La inclusión de la candidata "vetada" por el Ejecutivo ante el parentesco con un periodista se resolvió tras un cuarto intermedio en consenso con el oficialismo encabezado por Bullrich que expresó su "objeción de conciencia".
La incorporación de ese dictamen fue adoptada tras una negociación en un extenso cuarto intermedio. La votación, finalmente, aprobó el pliego de con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.
Antes del voto, la Jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó su "objeción de conciencia" con la que tomó distancia de la postura del presidente Javier Milei. "La objeción de conciencia es individual, no compromete al bloque", enfatizó.
La sesión estuvo presidida por Bartolomé Abdala en un primer momneto ante la ausencia de Victoria Villarruel, quien luego se incorporó al recinto. El oficialismo aceptó el procedimiento luego de que la jefa del bloque libertario anunciara un nuevo consenso para tratar todos los pliegos que cumplían plazos reglamentarios.
Habilitación del pliego
La Cámara habilitó por dos tercios el pliego de Verónica Michelli, candidata vetada por el presidente Javier Milei, después de un acuerdo para tratar 73 acuerdos judiciales con dictamen de la Comisión de Acuerdos. La habilitación del pliego obtuvo el respaldo necesario de la Cámara y formó parte del paquete de acuerdos que se sometió a votación en la sesión.
El acuerdo para sumar el pliego de Michelli al temario surgió tras un cuarto intermedio solicitado por el oficialismo y después de que la sesión derivara en un escándalo por un intento de modificación de acuerdos previos.
Bullrich anunció el nuevo consenso que habilitó el tratamiento de todos los pliegos con dictamen, y a pedido del kirchnerismo se sumó específicamente el dictamen de Michelli. Ese respaldo por tercios permitió avanzar en la votación conjunta de los acuerdos judiciales incluidos en el temario.
El dictamen de la candidata fue oficializado la víspera tras permanecer "pisado" en la Comisión de Acuerdos por pedido del Poder Ejecutivo, según revelaciones periodísticas. Nueve de los 17 integrantes de la comisión respaldó la postulación de Michelli en ese ámbito, de forma unánime ante la falta de integración de senadores de UxP en ese ámbito.
Acuerdos del temario
En la labor parlamentaria inicial se acordó 50 pliegos, pero el listado final ascendió a 73, y el consenso alcanzado en el recinto permitió que el oficialismo aceptó someter al plenario los expedientes que contaban con dictamen.
Además de la habilitación del pliego de Michelli, el temario incluyó 74 acuerdos judiciales en total, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la ratificación de un acuerdo de pago por US$171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor.
Entre los pliegos aprobados figuraron los de María Cristina Juan y Emilio Rosatti, mientras que no estuvieron en la lista Juan Pedro Galván Greenway ni Alejandro Catania.
El paquete aprobado evita, en el caso del acuerdo con Bainbridge y Attestor, medidas de embargo sobre activos públicos y cierra procesos de búsqueda de bienes, según lo consignado en el temario, y deja al Senado con la agenda judicial y financiera definida tras la votación.