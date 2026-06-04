Votación acelerada

El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli que buscaba ser retirado por Milei

Luego de varios idas y vueltas, el pleno de la Cámara terminó por habilitar los 74 acuerdos judiciales del temario. La inclusión de la candidata "vetada" por el Ejecutivo ante el parentesco con un periodista se resolvió tras un cuarto intermedio en consenso con el oficialismo encabezado por Bullrich que expresó su "objeción de conciencia".