Un pliego judicial divide aguas

Se dobla pero "no se fractura": Bulllrich minimizó sus diferencias con Milei

La decisión oficial de retirar la propuesta de la platense Michelli, sin argumentar razones válidas, genera zozobra entre propios y ajenos. Finalmente, el debate se postergó por una semana. Villarruel también pone distancia y recibió a la postulante en su despacho.