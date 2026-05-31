Casa Rosada recalculando

Nueva estrategia del Gobierno para encarar el año y medio de gestión por delante

En Balcarce 50 se está pensando en lo que queda de mandato y se infiere que es en la economía en donde se debe poner el foco para garantizar la continuidad del programa de La Libertad Avanza con cuatro años más al frente del Poder Ejecutivo Nacional