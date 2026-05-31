Luego de reuniones y encuentros en Casa Rosada y Olivos, la comandancia libertaria decidió dar un vuelco estratégico de cara al año y medio de mandato que queda por delante. Freezar los problemas con el Poder Judicial, especialmente en las causas contra Manuel Adorni -en las que Comodoro Py es protagonista- es parte del plan.
Nueva estrategia del Gobierno para encarar el año y medio de gestión por delante
En Balcarce 50 se está pensando en lo que queda de mandato y se infiere que es en la economía en donde se debe poner el foco para garantizar la continuidad del programa de La Libertad Avanza con cuatro años más al frente del Poder Ejecutivo Nacional
En Balcarce 50 deducen que el tema ya quedó relegado mediáticamente hablando y que la opinión pública tiene la mirada puesta en otras cuestiones. Obviamente, los operadores mileístas no dejan de reconocer que esa atención apunta a la economía. Hace unos días, un colaborador gubernamental decía en tono de broma: “¡Gracias Rufus!”, nombre del ‘periodista troll’ (al menos para un sector de LLA) que desde X sacó a relucir algo que ya es noticia vieja, nos referimos a la enemistad y divergencias entre los primos Menem y los integrantes de ‘Las Fuerzas del Cielo’.
En el abanico de tácticas que se plantearon a la hora de salir a defender la gestión, los capitostes mileístas afirman que, “ante cada crítica, el Gobierno va a salir a responder con datos". Algo que, frente a la imposibilidad que tiene el vocero Adorni a la hora de ofrecer conferencias de prensa- tiene por comunicadores principales al mismísimo Javier Milei y al ministro de Hacienda Luis Caputo, que aprovechan cada foro, charla o entrevista pública para transmitir lo que consideran guarismo positivos de la gestión económica que encabezan.
Milei seguirá siendo el vocero de su administración
“Milei cuando está con el tono arriba es porque está enojado por algún tema en particular, porque él tiene una personalidad amable, es generoso, educado, pero con mucho carácter", expuso uno de sus más cercanos asistentes, quien respondió acerca del último cambio en las formas de comunicar del Presidente, que sin dudas ha bajado el tono, especialmente en su posición con respecto a las diatribas que el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, proclamó en su homilía del 25 de Mayo en la Catedral porteña.
A ese respecto hace casi dos años que el primer mandatario no recibe a los representantes del Episcopado, pero sí a importantes referentes de otros cultos. Esa entrevista podría llegar a darse próximamente, siempre y cuando, apuntó un asesor de los Milei, “esté cerrada la presencia en el país de León XIV en noviembre”. Recordemos que Robert Prevost tiene confirmada, sin fecha todavía, su viaje a Uruguay y probablemente a Perú, su patria adoptiva luego de haber nacido en Chicago (EEUU) en septiembre de 1955.
Mecanismos de gestión de La Libertad Avanza
Lo que se quiso dejar en claro ante la prensa acreditada en la sede del Poder Ejecutivo Nacional es cómo es el funcionamiento de la administración central en la toma de decisiones, más allá de las reuniones de los ministros y los cónclaves ampliados con dirigentes libertarios.
"Las decisiones las toma el Presidente. La Mesa Política se ocupa, más que nada de la agenda legislativa. Javier (Milei) marca la hoja de ruta y después los ministros y el resto de funcionarios tiene libertad de acción, siempre y cuando sea bajo los lineamientos que marca el Presidente", expresó una garganta oficial que añadió que con Patricia (Bullrich) está todo más que bien, de hecho, en el Latam Economic Fórum, el propio Presidente la destacó en su discurso por haber terminado con los piquetes y sus políticas de seguridad".
Qué pasa con la situación judicial de Adorni
En la última semana hubo varias especulaciones en relación a la fecha de entrega de la Declaración Jurada del Ministro Coordinador en la Oficina Anticorrupción. Una voz gubernamental le manifestó a El Litoral que "la presentación de la DDJJ de Manuel (Adorni) no tiene fecha exacta de presentación, como salió publicado por ahí. Pero no falta mucho”, aclaró la alta fuente que anexó: "No hay ningún elemento para que ‘Manu’ sea llamado a declaración indagatoria. Esa prueba no sirve. No sé quién filtra eso”, se preguntó el informante, que a la vez dejó entrever que es desde el entorno del propio fiscal federal Gerardo Pollicita de donde salen todos los rumores e informaciones que rápidamente se publican en los medios”, aseguró. “Él (Adorni) está convencido que va a poder probar su inocencia y además va a quedar disponible para lo que requiera la Justicia", cerró el vocero informal que responde al denominado ‘Karinismo’.
Trato de Nación con los gobernadores y el plan de ajuste
En cuanto a la relación actual que el mileísmo tiene con los mandatarios provinciales, uno de los funcionarios del ala norte de Casa de Gobierno opinó que, "hay algunos movimientos en función del viento económico y se ve que algunos gobernadores empiezan a leer que comienza a mejorar la cosa. Miran indicadores como la inflación a la baja, que debería ser más baja, pero que va por ese camino. Ven un mercado cambiario muy tranquilo y fuerte. Varios olfatean que en el '27 Milei tiene chances reales", subrayó el dirigente violeta.
Este mismo dirigente incorporó: "Nosotros vamos a seguir profundizando las reformas: el achicamiento del Estado, por ejemplo, con el plan de retiros voluntarios que está funcionando muy bien, así mismo con la eliminación de estructuras estatales obsoletas. Me refiero a eso que ya dijo Milei cuando dijo que la motosierra es infinita".
Además recordó, para terminar consignando que "el desafío es continuar la línea de los primeros dos años de la gestión, pero después de dos años de ajuste tenés que buscar otras herramientas, que las hay, por ejemplo, el plan de privatizaciones es una, pero se atrasa porque el Congreso las traba, y es ahí por donde deben pasar, si no esto sería una dictadura. Además es algo muy complejo, no se puede comparar con los '90 de Menem. Era un contexto totalmente diferente”, concluyó el colaborador ministerial.
Pedidos del FMI y desmentida sobre aumento de Ganancias y Monotributo
Con respecto a los planteos que dejó trascender el FMI acerca, entre otras cosas, del pedido de una reforma impositiva, uno de los influyentes operadores de La Libertad Avanza le expresó a este diario: "Subir Ganancias y el Monotributo no son temas que estén en la agenda del Gobierno”, y consideró textualmente que, “8 palos de ganancias es un buen número. Nosotros no queremos joder a los monotributistas. Hoy tenés un tope alto y no te complica la vida. Antes no se ajustaba por inflación y tenías que pasarte a otra escala o ser autónomo. Era todo un problema enorme. Nosotros, por el contrario a lo que marca el Fondo, estamos por el camino de bajar la presión impositiva".
El portavoz oficial también se explayó en relación a lo que el organismo de crédito internacional requirió en su informe técnico -tras la última revisión del acuerdo con la Argentina- en materia de transparencia estatal. “El retraso en la presentación de Declaración Jurada de Manuel (Adorni) no tiene fundamento porque la misma Oficina Anticorrupción prórroga todos los años los plazos de entrega. Ahora es el 31 de julio”, explicitó la fuente, que agregó que “no hay demoras ni retrasos. Así que no hay polémicas al respecto. La DDJJ del jefe de Gabinete seguramente se entregue antes de ese plazo", adelantó.
En línea con las mismas peticiones del board ejecutivo (directorio del FMI) que encabeza Kristalina Georgieva, otro de los funcionarios que rodean al jefe de Estado, señaló que “Milei no tiene en cuenta el costo político con respecto a estos pedidos que ya son viejos (de parte del Fondo) y no se está infringiendo nada”, destacó, para aseverar: “Lo que pasa es que hay algunos actores internos que meten presión para que las Declaraciones se presenten en la OA antes de tiempo, pero eso tiene que ver con una cuestión política", remató.