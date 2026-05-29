El presidente Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Milei recibió al embajador Lamelas y una serie de congresistas estadounidenses
El encuentro fue en Casa Rosada y participó también el canciller Quirno.
El encuentro entre representantes de las dos administraciones no es casual. Porque se da mientras la gestión Javier Milei busca acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral, que fue anunciado el año pasado por la Casa Blanca y el canciller argentino, Pablo Quirno.
Un dato adicional sobre la agenda de la dirigencia estadounidense: mantuvo una agenda activa con políticos y empresarios locales, sin demasiados detalles. Por otro lado, el embajador Lamelas sigue de cerca el proceso de licitación de la Hidrovía, por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones argentinas.
Los presentes
La comitiva estadounidense estuvo integrada por Mario Díaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Charles “Chuck” Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte. También participaron el médico tratante del Congreso y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brian Monahan; la directora de Personal NSRP, Susan Adams; y la directora de Personal por la Minoría NSRP, Erin Kolodjeski.
El comunicado y los anuncios
El encuentro se dio en un momento en el que el gobierno frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como negociación con Washington. Ante eso, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) que representa a empresas farmacéuticas de innovación en el país, anunciaron una inversión de u$s8 mil millones que será destinada a inversiones clínicas en Argentina.
“La inversión, impulsada por las empresas nucleadas en CAEMe, permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintas jurisdicciones del país, fortaleciendo la articulación entre instituciones públicas y privadas en áreas estratégicas vinculadas a la innovación científica y sanitaria. Esta iniciativa potenciará las capacidades técnicas existentes, ampliará el acceso a tecnologías de última generación y promoverá el desarrollo de terapias innovadoras para los pacientes”, informó la Oficina del Presidente.
Y agregó: “El desarrollo de la investigación clínica posee además un impacto directo sobre la generación de empleo altamente calificado y el fortalecimiento de una amplia cadena de valor integrada por profesionales de la salud, centros de investigación, laboratorios, proveedores tecnológicos y servicios especializados. Asimismo, esta actividad promueve el ingreso de divisas mediante la exportación de servicios científicos y tecnológicos, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo federal del país”.