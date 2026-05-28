Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un principio de entendimiento técnico mediante un borrador preliminar en el marco de las misiones diplomáticas de paz. El documento, cuyo texto final fue confirmado por las cadenas internacionales CNN y CBS News, se encuentra supeditado a la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, y de las máximas autoridades del gobierno iraní.
Estados Unidos e Irán alcanzaron un principio de acuerdo sobre el estrecho de Ormuz
El memorando técnico propone levantar el bloqueo naval y garantizar la libre navegación a cambio de una tregua de 60 días para negociar el programa nuclear. El texto final aguarda el aval de Donald Trump.
El avance en el diseño del documento surge tras una escalada de hostilidades militares registradas entre ambas naciones durante las últimas 48 horas. Pese al contexto de tensión, la finalización del borrador formaliza un canal de negociación para atenuar el conflicto en Medio Oriente y estabilizar los corredores de comercio global.
Los puntos clave del Memorando
El borrador del Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) estipula una serie de concesiones recíprocas orientadas a normalizar el tránsito por vías marítimas clave:
- Libre navegación: se fija la eliminación de restricciones en el estrecho de Ormuz, garantizando el paso de buques comerciales sin peajes ni hostigamientos.
- Seguridad marítima: el gobierno de Irán se compromete a iniciar las tareas de remoción y retiro de las minas navales desplegadas en la zona en un plazo máximo de 30 días.
- Levantamiento de bloqueos: el gobierno de Estados Unidos procederá a retirar de forma gradual el bloqueo naval impuesto sobre los principales puertos iraníes.
- Alivio económico: Washington evaluará la aplicación de esquemas de alivio parcial sobre las sanciones económicas que pesan sobre el país asiático.
Plazo de 60 días y el programa nuclear
El entendimiento preliminar establece la apertura de un período formal de negociaciones de 60 días. Durante este lapso, los equipos diplomáticos deberán abordar los componentes más complejos de la agenda binacional, centrados específicamente en el desarrollo del programa nuclear iraní y el destino de sus reservas de uranio altamente enriquecido.
Durante una rueda de prensa brindada en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó la existencia de las mesas de votación técnica pero enfatizó que la administración de Donald Trump mantiene "líneas rojas" infranqueables.
De acuerdo con el funcionario norteamericano, el poder ejecutivo no convalidará un acuerdo definitivo hasta que se verifique de forma efectiva la apertura del estrecho de Ormuz, la entrega total del uranio altamente enriquecido por parte de Teherán y el compromiso explícito de Irán de no desarrollar armamento nuclear.