El gobierno de Irán dispuso este lunes el restablecimiento del acceso a internet a nivel global, poniendo fin a un apagón digital absoluto que se extendió durante 87 días. El presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian, firmó el decreto que ordena al Ministerio de Comunicaciones retrotraer las restricciones al estado previo a enero, según informaron las agencias locales Fars y Tasnim, en un reporte replicado por las cadenas internacionales CNN y CBS News.
Irán restablece el acceso a internet tras casi tres meses de aislamiento absoluto
Se prevé que la medida comience a impactar de manera efectiva en el territorio a partir de este martes, devolviendo de forma gradual la conectividad a una ciudadanía que permaneció más de 2.064 horas sumida en la desconexión.
El prolongado bloqueo virtual, monitoreado de cerca por el observatorio internacional NetBlocks, había sido justificado por las autoridades de Teherán bajo estrictas razones de seguridad nacional. El argumento oficial se amparaba en la necesidad de neutralizar presuntos ciberataques, maniobras de espionaje y la vigilancia extranjera en el marco de las tensiones bélicas de la región.
Sin embargo, analistas internacionales y organismos de derechos humanos coinciden en que la desconexión funcionó como un mecanismo de censura interna frente a las masivas olas de descontento civil.
El trasfondo de una crisis profunda
El origen de las restricciones de conectividad se remonta a finales de diciembre de 2025. En aquel momento, una serie de manifestaciones masivas ganaron las calles de las principales ciudades iraníes, impulsadas de manera inicial por un escenario económico asfixiante: una inflación vertiginosa, el colapso de la moneda local —el rial— y una profunda crisis de subsistencia.
Aquellas protestas civiles derivaron en duros enfrentamientos, daños a edificios gubernamentales y una respuesta represiva por parte del Estado que, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), se cobró la vida de más de 6.500 manifestantes y dejó un saldo de 53.000 detenidos.
Tras un breve y parcial retorno de la conectividad en febrero, las autoridades volvieron a clausurar los servidores internacionales el pasado 28 de ese mes, coincidiendo con los ataques aéreos conjuntos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes.
Desde NetBlocks advirtieron de manera tajante que este blindaje informático "eliminó cualquier transparencia en torno a las ejecuciones" y profundizó las condiciones inhumanas y de incertidumbre diaria que padecen los disidentes y críticos encarcelados por el régimen de Teherán.
La resistencia satelital y el contrabando tecnológico
Frente al control gubernamental y la instauración de un "sistema por niveles" —donde la población general solo tenía acceso a una intranet nacional regulada que permitía operaciones bancarias y trámites domésticos—, florecieron redes de resistencia tecnológica. En una investigación publicada por la BBC, activistas revelaron los complejos mecanismos clandestinos para ingresar al país terminales de Starlink, el servicio de internet satelital propiedad de la firma SpaceX de Elon Musk.
'Si tan solo una persona más consigue acceder a internet, creo que ya es un éxito y que ha merecido la pena', confiesa en diálogo con ese medio internacional Sahand, un ciudadano iraní que opera desde el anonimato exterior por temor a represalias contra sus familiares directos dentro de las fronteras iraníes. El activista relató que los equipos satelitales son introducidos de contrabando en fronteras terrestres mediante operativos logísticos de altísima complejidad.
"Si el régimen iraní me identificara, podrían hacer que quienes están en contacto conmigo en Irán pagaran las consecuencias", alertó el entrevistado bajo condición de preservar su identidad.
A pesar de que el gobierno iraní promulgó el año pasado una severa legislación que penaliza la tenencia, compra o distribución de estos dispositivos con penas que oscilan entre los dos y los diez años de prisión, el mercado negro tecnológico continúa activo. Canales de la plataforma Telegram en persa, como NasNet, sirvieron para la comercialización de aproximadamente 5.000 terminales en los últimos treinta meses.
La organización humanitaria Witness calculaba ya en enero la existencia de al menos 50.000 de estas antenas operando en la clandestinidad de los hogares iraníes.
El valor de la información en entornos de censura
La filtración de registros audiovisuales, denuncias de palizas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el periodo de mayor conflictividad social logró sortear los bloqueos estatales precisamente gracias a estos accesos satelitales alternativos. Mientras la ciudadanía común debía recurrir al uso costoso de redes privadas virtuales (VPN) para intentar burlar la censura del tráfico digital internacional, el régimen limitaba la navegación libre y sin restricciones únicamente a funcionarios selectos y cronistas de medios estatales provistos de las denominadas "tarjetas SIM blancas".
La firma de la orden presidencial de este lunes abre una nueva etapa de expectativa respecto a la transparencia informativa y la estabilización social de una nación atravesada por el aislamiento financiero y el control absoluto de sus narrativas internas. El retorno paulatino de Irán a la red global de telecomunicaciones será clave para evaluar, en el mediano plazo, el verdadero impacto humanitario de casi tres meses de estricta oscuridad digital.