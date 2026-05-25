Suelen decir que el sentido común suele ser el menos común de los sentidos. La actual situación bélica del Medio Oriente pone en tela de juicio las apreciaciones de los especialistas y qué decir del ciudadano común.
Entre el sentido común y los números
Las redes sociales influyen en la percepción global del conflicto, propagando desinformación y teorías conspirativas que complican el análisis de la situación.
El proceso que se arrastra desde hace años en esta oportunidad se reinició el 7 de octubre de 2023. Llegamos al día de hoy con una extensión todavía incierta de más de sesenta días de bombardeos intensivos a objetivos estratégicos en Irán 2.000 muertos,15.000 bombardeos.
Las protestas de febrero de este año en Irán se estima que el régimen asesino en unos pocos días más de 40.000 personas hay que sumar los desaparecidos y detenidos, cantidades desconocidas. En Israel, desde el 7 de octubre de 2023 más de 2.000 asesinados por ataques de los proxies (socios) iraníes.
¿Dice algo esta diferencia numérica? Lo dejo para análisis pero si desean ayuda les recuerdo que Israel tiene el escudo de defensa en capas más desarrollado del mundo. Su población está preparada para cuidarse y tomar las medidas necesarias para protegerse.
En Irán, los ingresos aproximados por venta de petróleo al año suman la friolera aproximada de 50 mil millones de dólares. Al día de hoy, con el "bloqueo del bloqueo", así se dice, Irán está perdiendo entre 300 y 500 millones de dólares por día. Esto representa una táctica por parte de Estados Unidos, que quizás pueda condicionar futuras conversaciones.
Durante años, la mayoría de esos ingresos fueron destinados Irán para armar una máquina de ataque y exportar la guerra al Medio Oriente, solventando los ejércitos mercenarios de Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, milicias en Siria, Irak y Yemen (los hutíes), todos con armamento, asesoramiento y sueldos iraníes.
Es evidente que esta guerra comenzó hace años y que con el tiempo provocó los hechos recientes. En Israel, hasta la fecha hay 20.000 heridos de. Irán lanzó a Israel 550 misiles balísticos y a los Emiratos Árabes Unidos 850, incluidas las siete bases estadounidenses -no todas- pero están funcionales.
El bloqueo del estrecho de Ormuz como era previsible –porque también lo bloquea Estados Unidos- está desencadenando una desestabilización a nivel mundial, por lo que el desenlace es incierto.
Un factor crucial que al día de hoy modifica la percepción de la realidad de grandes masas de la población del mundo -incluidos dirigentes políticos de diversos sectores- es el manejo espurio de las redes sociales.
Combatir ese flagelo es una tarea titánica; se trata de la batalla contra la desinformación, demonización y ocultamiento de los hechos, factor que incluye una mezcolanza de eventos por el cual se promocionan y difunden falsedades. La teoría de la conspiración y el involucramiento de actores que no tienen nada que ver con los sucesos es la moneda corriente, y un hecho de por sí lamentable.
Actualmente la situación está en stand bay, con una situación de calma aparente, más o menos controlada. En la guerra propiamente dicha, el conflicto es muy híbrido. Declaración contra declaración; agresión contra agresión.
Los actores son múltiples; los enfrentados y los dependientes. Y muchos de los que se abstienen de participar -por ahora las grandes potencias europeas, por ejemplo- están llegando a un cuello de botella que les va a exigir, quieran o no, involucrarse cada vez más, en mayor o menor medida.
La crisis de suministros y materiales energéticos y derivados está perjudicando no solo a las manufacturas sino también a la supervivencia de la población, al afectar a millones de personas, sobre todo en los países desarrollados y en vía de desarrollo que necesitan de los productos que salen desde el Golfo Pérsico.
En esta hecatombe de sucesos, surge la pretendida demanda de "estándares morales" inconsistentes, por los cuales no pide justicia sino la eliminación directa de un Estado democrático, el de Israel.
Ha esto se ha llegado, porque todo es política. Pueden observarse entonces incontables puestas en escena de "moral selectiva", que no pretenden justicia alguna, sino "ajusticiar" a ese Estado diferente, basándose en un prejuicio absolutamente discriminatorio, autoritario y antidemocrático, atado a un proyecto mesiánico.
Un proyecto que no está solo circunscripto a Medio Oriente, porque ya se ha expandido a muchos países occidentales (en algunos de ellos con mayor influencia que en otros, donde todavía puede verse acotado).
El aparente inicio de negociaciones y el declarado alto el fuego es inexistente entre Líbano e Israel. Fundamentalmente porque Líbano ha sido incapaz de controlar o desarmar al Hezbolá y por eso sufre las consecuencias del combate día a día.
La Unifil ha tenido bajas en la contienda, e Israel está tratando de neutralizar los efectos de los drones que ya han causado en esta etapa unas diez bajas.
A pesar del panorama apocalíptico es de mencionar que la existencia del Estado de Israel en la visión de los vecinos del Medio Oriente ha cambiado de forma favorable.
Históricamente paz con Egipto y Jordania; deseos del Líbano de regularizar su situación, de la misma forma que Siria; que los Acuerdos Abraham avancen con todos los emiratos árabes. Solo Irán –junto a sus proxies- se perfila con su proyecto antiisraelí; proyecto que debe ser combatido y desmantelado.
Las novedades, idas y vueltas, se percibirán en los próximos meses y afectarán no solo el Medio Oriente sino al mundo entero.
El autor es un santafesino radicado en Israel desde 2002.
No es inminente un acuerdo (1)
A través de uno de los referentes de su gobierno, la República Islámica de Irán afirmó este lunes que "la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente", a pesar de los avances en las negociaciones de paz, debido a lo que consideró "cambios frecuentes" en las posturas de los responsables estadounidenses.
"Es cierto que llegamos a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente", aseveró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bagaei, en rueda de prensa.
El vocero iraní reiteró, además, que "las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní", cuestión que será discutida en un plazo de sesenta días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes, afirmó Bagaei.
Por otra parte, anunció que Irán empezará a cobrar tasas por servicios de navegación a los buques que transiten por Ormuz. "Los servicios prestados, es decir, los servicios de navegación, así como las medidas necesarias para proteger el medio ambiente de Ormuz, el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, requieren el cobro de ciertas tasas", declaró el portavoz, aunque aseguró que "Irán no busca cobrar peajes".
(1) Agencia Deutsche Welle.