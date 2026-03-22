No había margen para ninguna negociación

Para algunos la instancia actual del conflicto entre Israel e Irán implica haberse metido en camisa de once varas.
La escalada de tensiones entre los países en conflicto amenaza con desestabilizar el equilibrio energético mundial, mientras se intensifican las acciones militares en la región del Medio Oriente.
Para algunos la instancia actual del conflicto entre Israel e Irán implica haberse metido en camisa de once varas.
Para otros, entre los cuales me siento alineado, el llamado "tema iraní" -es decir la amenaza contra la existencia del Estado israelí (fogoneada desde hace años por el régimen de los ayatolás a través de sus próxies), sumada al proyecto de bombas nucleares que tenían en marcha-, no dejaba margen para ningún tipo de negociación.
Las pruebas están a la vista: durante años, en el marco de los sucesivos tratados propuestos, Irán expresó reiteradamente que solo producía uranio enriquecido por debajo del 3% y para uso civil, cuando en realidad estaban ya por encima del 60% (demás está decir que la única utilización por encima de lo civil es el uso militar).
Las causas de las acciones de hoy se sustentan en la clara convicción de Israel y de sus aliados de que el proyecto de aniquilación estaba en marcha desde el fatídico 7 de octubre del 2023. Las implicancias de que Irán haya bombardeado los países del golfo y con facilidad impactar objetivos navales civiles y militares en el estrecho de Ormuz, es un tema muy serio.
Por ahora permiten el paso por el mismo a los países amigos del regimen, estrangulando los recursos energéticos y las mercancías para los "no amigos", algo que si dura en el tiempo generará descalabro económico mundial en cadena.
Por lo pronto Estados Unidos ha solicitado la colaboración a la OTAN y la respuesta ha sido negativa. Los tires y aflojes de los últimos tiempos entre Europa y Washington, más las sanciones y las exigencias de Donald Trump para que aumenten las compras de armamentos norteamericanos se evidencia en la pulseada colaborativa.
A mi entender Estados Unidos tiene todavía muchas vías para forzar esa colaboración y lograr el apoyo para mantener Ormuz funcional, porque Europa si no lo hace se estará dando -como se dice- "un tiro en el pie". Todo está relacionado y si no hay transporte de recursos energeticos de forma fluida, comenzarán las complicaciones en en cadena.
Por el vecindario israelí las operaciones aéreas contra Hezbolá, que reanudó sus ataques, han dado paso a lo que podría definir como "both on the roof", ya que las fuerzas de tierra israelíes comienzan a limpiar la zona limítrofe con el Líbano ante la incapacidad o inoperancia cómplice del ejército libanés en desarmar al mencionado grupo terrorista.
Ya se han inutilizado todos los puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano, para impedir que fuerzas del Hezbolá desciendan a la frontera o asciendan hacia el norte. Irán sigue lanzando ataques. La defensa no es hermética, pero la eficacia del escudo por capas israelí ha demostrado gran eficiencia.
Y hay que remarcar que lamentable y despiadadamente la mayoría de los misiles iraníes están dirigidos a la población civil. Contrariamente a la utilización en esta guerra por parte de Israel de proyectiles de los llamados peyorativamente "legales", Irán está lanzando misiles del tipo "bombas de racimo" (prohibidos por los tratados internacionales).
Las imágenes se pueden ver por televisión: explotan antes de impactar, diseminándose en decenas de mini proyectiles con el objetivo de producir más daño. Los sistemas de defensa civil avisan unos minutos antes del impacto o posible intercepcion y la población toma recaudos llendo a los refugios lo que da un resultado hasta ahora de muy pocas víctimas mortales y heridos, aunque si muchos daños materiales.
Según analistas las posibilidades logísticas de irán se han reducido en un 70 por ciento y las acciones punitivas israelíes y americanas se siguen intensificando en calidad e intensidad, en las últimas horas Israel bombardeó y destruyó la flota iraní en el mar Caspio junto a objetivos en tierra.
Los eventos bélicos brindan novedades hora a hora y la consecuencias finales seguramente van a cambiar el mapa estratégico de fuerzas en el medio oriente y en el mundo.
El autor es santafesino y está radicado en Israel desde 2002.
Ataques en el mar Caspio (*)
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron este jueves que su Fuerza Aérea lanzó una ola de ataques contra instalaciones clave de la Armada iraní en el mar Caspio, a unos 1.200 kilómetros del territorio israelí. Se trata del primer ataque de la aviación de Israel contra la flota del país persa desde el inicio de la ofensiva, el pasado 28 de febrero.
"Durante los ataques, los cazas de la Fuerza Aérea israelí atacaron objetivos en las instalaciones portuarias y bases de la Armada iraní, donde se encontraban estacionadas decenas de buques militares, incluyendo buques lanzamisiles y patrulleros", afirma un comunicado militar.
La operación fue coordinada desde un centro de mando aéreo en Israel. Algunas de las embarcaciones atacadas, sostienen los militares israelíes, estaban equipadas con "sistemas de vigilancia aérea y misiles antisubmarinos".
Asimismo, las FDI señalaron que fue atacado un centro de mando portuario desde el que se coordinaban operaciones navales en el mar Caspio, así como infraestructuras centrales destinadas a la reparación y mantenimiento de buques de la Armada iraní.
De acuerdo con Israel , el puerto atacado servía para sostener "actividades operativas" en la zona y la ofensiva habría afectado tanto a las instalaciones como a las embarcaciones adyacentes.
Esta es la primera vez que las Fuerzas Armadas de Israel atacan esta zona de Irán, tanto en este conflicto como en la conocida como guerra de los doce días que llevó a cabo contra la República Islámica en junio de 2025.
Por su parte, Pete Hegseth, funcionario de Defensa de Estados Unidos (considerado el "Secretario de Guerra" de Donald Trump), aseguró a la prensa que las fuerzas armadas de su país "han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica", como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.
(*) Nota original de la Agencia Deutsche Welle.