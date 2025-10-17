Primer paso incumplido por Hamás

Siempre un día normal ha tenido veinticuatro horas. El "día después" en el Medio Oriente tendrá muchas horas más. Hay una expresión muy usada que dice que el proceso que viene es un camino como el de un tren de montaña lento y sinuoso.
La lucha interna en la Franja de Gaza complica el proceso de paz, mientras los actores internacionales buscan soluciones para un futuro más estable y menos violento en la región.
El camino posterior será muy complejo, mi expectativa es que a pesar de lo difícil es imposible que se vuelva a historias ya vividas, los operadores se han unido en un plan que los proyecta hacia adelante, los protege y los hace interdependientes y dependientes del gestor del plan, Estados Unidos.
Jugada magistral del Plan de Paz, sumando a los representantes del Medio Oriente. Los cerebros del pretencioso plan (los norteamericanos), estratégicamente le dijeron a los declarantes europeos del Estado Palestino "vengan, sientense en segunda fila".
Y no solo que se sienten "en segunda fila", sino que "pongan manos a la obra" y sesudamente propongan soluciones y caminos alternativos para que todo llegue a buen puerto. Brillante. Ojo, entre ellos están Francia, Italia y España.
Lo que Estados Unidos les dijo a todos aquellos que se rasgaban las vestiduras por la guerra es que "se terminaron las palabras, es hora de que hagan que sea posible". Y es que solo así, con un gigantesco paraguas interrelacionado que compromete a todos los que estuvieron en Egipto, el alto el fuego es y será factible.
Ahora veremos si solo fueron declaraciones pour la galerie, para calmar las hordas musulmanas que asolan a muchas ciudades europeas. Existen posiciones absolutamente opuestas que sostienen que el Plan de Paz pone a Israel en una posición comprometida pero creo que no es así. Israel domina territorialmente la Franja de Gaza y la tenemos acotada a un 50 por ciento de su territorio.
Es Israel quien ha combatido y pagado un alto costo; es Israel quién domina las costas; es Israel quién domina el aire; es Israel quien controla el límite sur con Egipto y es Israel quién permite desde su territorio el ingreso de ayuda humanitaria.
Por el otro lado, lo previsible. Ya ha comenzado la lucha interna entre las facciones facciosas por el poder temporario dentro de Gaza. Se están matando entre ellos, lo que quizás disminuya la cantidad de extremistas, algo que no nos acerca a grandes definiciones pero si a reducirlos.
La agencia Reuters, a través de información publicada en La Nación el 8 de octubre de 2025, da cuenta que hay ejecuciones masivas en busca del poder dentro de la franja, a la vez que expresa que "habrá problemas para el suministro de alimentos para los 2.2 millones de habitantes del enclave gazatí".
Al enterarme de todo esto, se me ocurre una pregunta, ya que hay quienes declaran sueltos de cuerpo que en Gaza han muerto "más de 500 mil personas", algo que evidentemente esta noticia desmiente. ¿Dónde está el genocidio y el desplazamiento? Según Wikipedia, Gaza al año 2024 tenía una población de 1.9 millones.
¿Qué pasó? Al parecer están todos y mucho más. Sabemos que no es posible, pero este solo dato es un fiel reflejo de las cifras o cantidades que se manejan de manera irresponsable y sin sentido de la realidad. Regresando al acuerdo multilateral regenteado por Donald Trump, es oportuno mencionar una frase del turf: "En la cancha se ven los pingos".
Turquía, Qatar y Egipto, quienes han sostenido a Hamás en el tiempo con la perspectiva que desestabilice y ataque eternamente a Israel, ahora están comprometidos con el desarme del grupo y es una obligación decirlo: Hamás controla hoy un territorio reducido al 50 por ciento, completamente cercado, pero se estima que circulan por sus calles la cantidad de por lo menos 100.000 armas.
¿Quién le pondrá el cascabel al gato? ¿Estados Unidos, los firmantes del acuerdo, los vecinos enemigos históricos? La no entrega de todos los secuestrados muertos es otro problema que hace peligrar lo firmado (de los 28 declarados habían entregado solo siete al principio).
Este acuerdo es mencionado y exaltado como el mejor de los últimos cincuenta años , según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mientras el propio Trump prefiere decir "de los últimos cien años".
Aún así, es con carácter de urgente que las mentadas fuerzas pacificadoras entren para que el Hamás no aproveche el "vacío" de este momento. Todo los aspectos del arreglo llevarán un proceso complicado de idas y vueltas ya se sabía este impase permitirá no restaurar las profundas heridas que todos hemos padecido pero ayudará a seguir pensando y trabajando para un futuro mejorador.
El autor es un santafesino radicado en Israel desde 2002.
