Mitos, relatos, realidades y mentiras

Comenzaré con el relato mentiroso que estos días está llevando a la mayoría de los dirigentes occidentales de creer que intentar forzar a Israel, país soberano, a injertar un "adefesio" llamado Estado Palestino en su geografía es lo indicado. Voy a describir desde mi perspectiva lo que sucede, esto lo comparten muchos a nivel mundial, y no es porque amanecí y la verdad se me reveló. ¿Saben lo que está sucediendo en Europa tras años de recibir inmigración de países musulmanes en conflicto?
El Estado de Israel geográficamente se asienta hoy en su totalidad en territorios históricos que le corresponden. No niego que se ha convivido con población árabe desde el siglo VII, lo que no significa que sea su tierra histórica, todos son el resultado de la ocupación musulmana de antaño y de muchas oleadas de expulsiones desde países limítrofes que Israel acogió (sirios, libaneses, jordanos) en distintas épocas. A pesar de ello rechazaron formar un estado en numerosas oportunidades; cinco veces si mal no recuerdo.
A través de los años los dirigentes árabes y zonales educaron, apoyaron y fogonearon el relato de la tierra irredenta histórica que les pertenece entre la población de Judea y Samaria y Gaza. De la misma forma a través de los años la progresiva incorporación de nuevos países a los diferentes organismos multilaterales creados después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, las cortes penales internacionales, fueron colonizadas lentamente por fuerzas que responden al islamismo que pretende el "califato universal".
En el camino adoptaron arteramente los eslóganes de la igualdad, la solidaridad, la justicia y el criterio de descolonizar el mundo, colaborando con aquellos pueblos que pretendían recuperar sus independencias de los poderes opresores. A través del proceso antes descrito generaron la actual corriente antisraelí, siendo que Israel a mi criterio es como un faro de luz entre tanto oscurantismo.
Las pruebas están a la vista: ningún país de los alrededores ha generado desarrollo y bienestar para sus pueblos. La idiosincracia y la teocracia de sus políticas basadas en el islam, y sobre todo en su código de leyes (la Sharia o Sharía), solo traen atraso, subyugación de las minorías y de las mujeres, así como abusos de todo tipo.
Los países que declaran que debería crearse un Estado palestino están siendo engañados. ¿Por qué? Porque más allá de considerar si es factible o no, intentemos imaginar lo que puede pasar. ¿A quiénes proponen o sugieren para que tome el control de ese nuevo Estado palestino? ¿Al grupo Hamás, al que parece que están legitimizando? ¿A los sucesores de la OLP, que no reconocen el Estado de Israel y son de lo más corruptos que hay? ¿Proponen crear un país sin continuidad territorial, sin leyes, sin poder policial sobre los suyos, dividido en dos y peleados a muerte?
Yo diría, como aquella alegoría bíblica, "el que esté libre de pecados que tire la primera piedra". O bien, haría referencia a otra antigua expresión, la de "la paja en el ojo ajeno". Muchos de los países que se rasgan las vestiduras siguen siendo países colonialistas explotadores de terceros. Israel bajo ningún concepto colonizó territorios como muchos de ellos: los recuperó en una guerra y no realizó "limpieza étnica", como es común escuchar también. Pregúntenle sobre eso y lo que pasó en África a Francia, Bélgica, al Reino Unido, a Portugal, Alemania.
Si hubiera que expulsar o sancionar a los países por faltas éticas, acciones bélicas, políticas reñidas con los derechos humanos, los eventos deportivos internacionales estarían desiertos. ¿Por qué Israel? ¿No se preguntaron? Por eso insisto en que se debe dar una batalla en la divulgación de la verdad por todos los medios de difusión, para esclarecer y revertir la marcha de acontecimientos que en lugar de llevar al mundo en dirección progresista nos lleve al oscurantismo .
En todas las entrevistas que se le hacen a los ciudadanos de Gaza, todos -o al menos la gran mayoría- se lamentan por su situación y algunos hasta protestan contra Hamás, pero nadie se ha expresado a favor de la devolución de los israelíes secuestrados. Esto es significativo, porque implica a mi entender que la mentalidad gazatí es la "mentalidad" del Hamás. Piénsenlo. No creo que sea de otra forma. Y el tema es más que importante: si se entregaran los rehenes sería un gran aporte para resolver el conflicto.
(*) Santafesino radicado en Israel desde 2002.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.